Juan Daniel Oviedo dará a conocer este miércoles 3 de junio la posición que asumirá de cara a la segunda vuelta presidencial. El anuncio está previsto para las 10:00 de la mañana y se espera que sea divulgado mediante un video en sus redes sociales.

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Durante los últimos días, el exdirector del Dane ha mantenido reservada su decisión, pese a la expectativa que existe en distintos sectores políticos por conocer hacia dónde orientará su respaldo o si optará por mantenerse al margen de la contienda.

En declaraciones recientes, Oviedo tildó como “extremos populistas” a Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, los dos candidatos que disputarán la Presidencia en segunda vuelta. Además, aseguró que en el panorama electoral se enfrenta, por un lado, una candidatura “machista y homófoba” y, por el otro, la continuidad de una administración que, según él, ha actuado de manera irresponsable en materia económica.

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También marcó distancia frente al respaldo que Paloma Valencia expresó a favor de De la Espriella luego de reconocer los resultados electorales de la primera vuelta.

Aunque hizo parte del gobierno de Iván Duque como director del Dane, Oviedo ha reiterado en varias oportunidades que no se identifica con la derecha, el uribismo ni con el Centro Democrático.

Por ahora, la definición de Juan Daniel Oviedo continúa siendo una incógnita y el anuncio previsto para este miércoles será determinante para conocer el papel que jugará en la recta final de la campaña presidencial.

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