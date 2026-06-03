El presidente colombiano, Gustavo Petro, criticó este martes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, por expresar su “respaldo completo y total” al candidato presidencial Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta de las elecciones del próximo 21 de junio y aseguró que el mandatario norteamericano incumplió un acuerdo de no intervención en los asuntos internos del país.

“Cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie”, expresó Petro en su cuenta de X.

Más tarde, en declaraciones a RTVC, el jefe de Estado fue más allá y afirmó que Trump rompió un compromiso alcanzado durante la reunión que ambos sostuvieron el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca.

“Traiciona el acuerdo que hizo conmigo, que no era intervenir en Colombia (...) Debe dejar al pueblo colombiano libre de votar, de escoger (...) La bandera de Colombia no se la entregué a Donald Trump”, afirmó Petro.

El mandatario también señaló que no tiene intención de asumir un papel protagónico en la campaña del candidato oficialista Iván Cepeda de cara al balotaje.

Trump respalda a De la Espriella

La reacción de Petro se produjo después de que Trump felicitara públicamente a De la Espriella por su victoria en la primera vuelta presidencial y anunciara su respaldo para la segunda ronda electoral.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, ‘El Tigre’, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz, por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas!”, escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Trump describió al aspirante de derecha como un líder “inteligente, fuerte y decidido” y aseguró que, de llegar a la Presidencia, impulsaría el crecimiento económico, la creación de empleo, el comercio, la lucha contra el crimen y el narcotráfico, así como el restablecimiento de la “ley y el orden”.

Asimismo, calificó la segunda vuelta como una elección crucial para el futuro de Colombia y para la relación bilateral con Estados Unidos.

El respaldo de Trump llegó horas después de que la Registraduría Nacional informara que el escrutinio oficial coincidió en un 99,94 % con el preconteo de la primera vuelta, en la que De la Espriella obtuvo la mayor votación, seguido por Cepeda.

Petro denuncia intentos de influencia extranjera

Durante la entrevista con RTVC, Petro también cuestionó la presencia del senador estadounidense de origen colombiano Bernie Moreno durante la jornada electoral del pasado 31 de mayo y sugirió que algunos sectores extranjeros han intentado influir en el debate político colombiano.

El mandatario sostuvo además que Estados Unidos impuso restricciones a algunas de sus actividades cuando viajó a Nueva York para asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, algo que interpretó como una señal de las diferencias existentes entre ambos gobiernos.

Una relación marcada por las tensiones

La relación entre Bogotá y Washington atraviesa un periodo de tensiones desde enero de 2025, cuando comenzaron los desacuerdos entre Petro y Trump tras el regreso del republicano a la Casa Blanca.

La primera gran crisis ocurrió cuando el Gobierno colombiano se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con ciudadanos deportados al considerar que eran trasladados en condiciones inhumanas. La decisión provocó amenazas de sanciones económicas y aranceles por parte de Washington.

Las diferencias continuaron en los meses siguientes, especialmente en materia de lucha antidrogas, hasta el punto de que la administración Trump retiró a Colombia la certificación como país colaborador en la lucha contra el narcotráfico e impuso sanciones a funcionarios colombianos, incluido el propio presidente.

Aunque las tensiones parecieron disminuir tras la reunión entre Petro y Trump en febrero pasado, el respaldo del mandatario estadounidense a De la Espriella vuelve a abrir un nuevo capítulo de fricción diplomática entre ambos gobiernos en plena campaña presidencial colombiana.