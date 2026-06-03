La carrera por la Casa de Nariño para definir al sucesor del presidente Gustavo Petro entra en su recta final con una notable paridad y una creciente tensión política entre las campañas. En este escenario, José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, lanzó por tercera vez un reto público a su contendora directa, Aida Quilcué, quien acompaña a Iván Cepeda en la aspiración presidencial.

El llamado de Restrepo busca propiciar un cara a cara definitivo ante el país para conquistar el voto de los ciudadanos indecisos y marcar diferencias en temas clave para el futuro de la nación.

En su nuevo llamado a Quilcué, el aspirante a la Vicepresidencia enfatizó que la salud de la democracia exige un ejercicio abierto en el que los ciudadanos puedan escuchar y contrastar los planes de gobierno de ambas agrupaciones políticas. Mediante una declaración pública, Restrepo instó directamente a la líder indígena a presentarse en el espacio que determinen los medios de comunicación masiva, asegurando que su equipo no pondrá objeciones a la plataforma de difusión.

“Aida, asiste al debate. Estamos listos. Podemos abordarlo como lo defina la prensa, como lo definan los medios de comunicación, en donde sea”, manifestó Restrepo, insistiendo en que la opinión pública merece un panorama claro antes de acudir a las urnas.

Y, en forma de una dura crítica, agregó: “Deje de ser candidata fantasma y enfrente un debate”.

La falta de consenso sobre los medios de comunicación frena los encuentros entre las fórmulas presidenciales

Hasta la fecha, las agendas de ambos sectores no han coincidido y no existe un espacio en el que Restrepo y Quilcué hayan conversado de forma fluida sobre sus propuestas de país. A través de sus canales digitales, el candidato de la campaña de De la Espriella reiteró su disposición inmediata para abrir estos canales de comunicación indispensables en la coyuntura electoral.

“Estoy listo para debatir con usted, Aida Quilcué, en este escenario. Colombia necesita tomar decisiones informadas y para ello el debate de las ideas y propuestas es esencial en la democracia”, expresó Restrepo a través de su cuenta de X.

La viabilidad de un encuentro entre las fórmulas presidenciales se abrió formalmente a principios de semana, cuando Iván Cepeda invitó a Abelardo de la Espriella a debatir antes de las votaciones definitivas del domingo 21 de junio, una propuesta que el abogado aceptó de inmediato. No obstante, las discrepancias surgieron rápidamente en torno a los escenarios de transmisión.

La revista ‘Semana’ anunció recientemente que extendió una invitación formal para realizar un debate el próximo martes 9 de junio, a las 7:00 p. m., en sus estudios de televisión. Mientras De la Espriella ratificó su asistencia y confirmó que su fórmula vicepresidencial también se encuentra preparada para el encuentro, Cepeda declinó participar en dicho escenario, lo que ha dejado el diálogo en la incertidumbre.