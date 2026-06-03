La Registraduría Nacional le salió al paso a los señalamientos del presidente Gustavo Petro que insiste en un supuesto fraude en la primera vuelta presidencial y por el que desconoció los resultados del preconteo el pasado domingo que declaró a Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos que pasan a segunda vuelta.

El mandatario aseguró a través de su cuenta de X que había un desface unos 800.000 votos, producto, según manifestó sin pruebas de ello, de la inscripción de cédulas por fuera del cronograma decretado por la misma entidad.

La Registraduría negó que el censo electoral oficial de las elecciones presidenciales hubiera cerrado el 31 de marzo de 2026, sino que ese día concluyó la inscripción de ciudadanos para votar. Por el contrario, el censo electoral definitivo, equivalente a 41.421.973 colombianos habilitados para votar en Colombia y el exterior, se cerró el 30 de abril.

“Dicho censo fue socializado a las agrupaciones políticas ese mismo día en la mesa técnica denominada ‘Cómo vamos’, tal como se evidencia en el acta suscrita por los representantes de las campañas. El censo también fue informado a la ciudadanía en general, a través de los canales de comunicación oficiales de la entidad”, explicaron mediante un comunicado de prensa.

La organización electoral indicó que los potenciales votantes por cada mesa corresponden a 360 ciudadanos por mesa en cabeceras municipales y corregimientos, así como a 500, 800 y 1.200 ciudadanos por mesa en los puestos censo como Corferias en Bogotá. “Por lo tanto, es absolutamente entendible que en más de 5.300 mesas existan votaciones superiores a los 300 votantes”.

Sobre el número de mesas de votación aclararon que se instalaron 122.020 de las cuales 120.527 abrieron el pasado domingo en Colombia, y 1.489 en el exterior del lunes 25 al sábado 30 de mayo, dos por orden judicial y dos en el Capitolio Nacional.

Negaron que se hayan realizado cambios al software electoral tal como lo dijo Petro que se atrevió a dar fecha y hora (26 de mayo, a las 1:21:35 p.m. y a las 7:21:13 p.m.). Ese día, afirmaron, se dejó a disposición de los auditores de los partidos políticos la carpeta denominada ‘Básicos auditores presidente 2026’ y el archivo de la DIVIPOLE (División Política Electoral), el cual contiene información de las mesas por cada puesto de votación dispuesto en Colombia y el exterior.

“La fecha y hora que se puede ver en cada uno de estos archivos corresponde al momento en que se dispuso esta información para los auditores de las agrupaciones políticas y, por tanto, contrario a lo dicho, certifica la disposición de esta información a los auditores”, se lee en la comunicación.

Recordaron que los detalles de los avances en la organización de las elecciones fueron socializados con el Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior, así como con los diferentes órganos de control y misiones de observación electoral. “Todas estas reuniones están soportadas en actas y videos”.

“Es de recordar que fueron mínimas las reclamaciones presentadas en las mesas de votación y en el escrutinio por parte de los testigos electorales de las campañas políticas, dada la manera eficiente y rigurosa como se realizó el proceso de conteo de mesa por parte de los jurados de votación y de escrutinio por parte de los jueces”, acotaron.

Finalmente, precisaron que cuentan con evidencia de que en redes sociales se están publicando formularios E-14 manipulados y alterados con inteligencia artificial que no corresponden a las verdaderas actas electorales de las mesas de votación del pasado domingo.