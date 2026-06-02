A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial, el escenario electoral parece comenzar a definirse. Una nueva medición de AtlasIntel para SEMANA muestra que el candidato Abelardo De la Espriella no solo conserva el impulso que lo llevó a imponerse en la primera vuelta, sino que además amplía su ventaja sobre el senador Iván Cepeda en la disputa por la Casa de Nariño.

El sondeo ubica al abogado y líder del movimiento Defensores de la Patria con el 50,3 % de la intención de voto, frente al 42,6 % que obtiene el candidato del Pacto Histórico. La diferencia de 7,7 puntos porcentuales marca, hasta ahora, la mayor distancia registrada entre ambos aspirantes desde que comenzó la campaña para el balotaje.

Más allá de la fotografía electoral, los resultados reflejan una tendencia que podría resultar decisiva: la capacidad de De la Espriella para atraer apoyos provenientes de otros sectores políticos. Buena parte de ese crecimiento parece provenir de los votantes que respaldaron a Paloma Valencia en la primera vuelta.

De acuerdo con la encuesta, el 76,4 % de quienes apoyaron a la candidata del Centro Democrático ahora se inclinarían por De la Espriella, mientras apenas el 4,4 % migraría hacia Cepeda. El resto se repartiría entre el voto en blanco y la indecisión.

El comportamiento de los electores de centro también comienza a perfilarse como uno de los factores determinantes de la contienda. Entre quienes votaron por Sergio Fajardo, el 24,2 % apoyaría a Cepeda y el 18,9 % a De la Espriella. Sin embargo, el dato más llamativo es que el 43,6 % de ese electorado preferiría votar en blanco, una cifra que evidencia la dificultad de ambos candidatos para conquistar plenamente a los sectores moderados.

En el plano regional, la ventaja de De la Espriella se apoya especialmente en el Caribe, donde alcanza el 68,6 % de intención de voto frente al 27,9 % de Cepeda. También domina ampliamente en la región Central y mantiene ventaja en la Amazonía y la Orinoquía.

Cepeda, por su parte, conserva fortalezas en Bogotá y el Pacífico, territorios donde logra superar a su rival y sostener una base electoral cercana al progresismo que respaldó al presidente Gustavo Petro en 2022.

La encuesta también revela diferencias importantes en la composición del electorado. Mientras De la Espriella obtiene una ventaja considerable entre las mujeres y entre los votantes mayores de 35 años, Cepeda registra mejores resultados entre los hombres y los ciudadanos más jóvenes.

Otro dato que podría tener impacto en la recta final de la campaña es el nivel de rechazo que genera cada candidato. Según AtlasIntel, el 56,6 % de los consultados afirma que no votaría por Iván Cepeda para la Presidencia, mientras que el rechazo hacia De la Espriella se ubica en el 40,3 %.

El estudio también refleja un contexto político complejo para el oficialismo. La desaprobación de la gestión del presidente Gustavo Petro alcanza el 53,2 %, mientras que el 42,7 % de los encuestados mantiene una opinión favorable sobre su gobierno.