El panorama político de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda se ha tensionado aún más con las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien en la noche del domingo dijo que no aceptaba los resultados del preconteo de votos y luego el lunes invitó a través de redes sociales a votar masivamente por el candidato del Pacto Histórico, además de sugerir que se va a “poner al frente” de la campaña del senador.

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“Vamos a dar la batalla por la Vida y la Historia libertaria se Colombia. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”, escribió Petro en X.

Las palabras del jefe de Estado han generado gran preocupación de cara a la segunda ronda de los comicios a la Presidencia, que se llevará a cabo el próximo 21 de junio, pues no está cumpliendo su deber de mantenerse al margen de las elecciones y, por el contrario, incurre en participación en política.

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, manifestó en entrevista con ‘Blu Radio’ que “no hay forma de entender cómo un presidente de la República en las condiciones en que hoy se encuentra quiere ponerse al frente de una campaña”.

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“El presidente tiene muchísimo trabajo, pero además, siendo la imagen de la unidad nacional, tiene que brindar garantías a todos los contendientes para que se dé una competencia en igualdad de condiciones”, agregó.

Barrios precisó que si Petro quiere hacer campaña a Cepeda “podría renunciar a la presidencia para convertirse en militante del Pacto Histórico y dejar de representar la unidad nacional, es la única manera”.

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“El Pacto Histórico tiene su candidato que se llama Iván Cepeda y sus asesores o su gerente de campaña son los encargados de hacer la campaña en estas tres semanas”, indicó.