En la capital del país continúa avanzando el proceso de revisión de los resultados de la primera vuelta electoral, apenas horas después del cierre de la jornada del 31 de mayo. En Corferias se desarrolla el escrutinio zonal, donde se verifican las actas que definieron a Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda como los candidatos que disputarán la segunda vuelta del próximo domingo 21 de junio.

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En medio del avance del conteo, el registrador Hernán Penagos aseguró que el proceso se ha desarrollado con normalidad y dentro de lo establecido por la ley. “Ayer avanzó el escrutinio, porque así lo dice la ley, hoy están continuando en el proceso absolutamente tranquilo, sin mayores contratiempos, en presencia de las autoridades y de los testigos electorales, no hay ninguna dificultad”.

Y añadió: “esperemos que aquí en un par de días, ya mañana, diría yo, es eso puede ser escrutinio terminado y adelantado, el que hacen los jueces de la República para que haya absoluta tranquilidad, pero solo le digo lo siguiente, el escrutinio va en un porcentaje muy alto, más del 90%. Y hoy en el procesamiento que lleva el escrutinio que no hace la Registraduría, yo por favor quiero que entiendan que el escrutinio lo hacen jueces de Colombia, la Registrauría solo lleva la silla, las mesas, los computadores, los videos beam ese escrutinio que están haciendo los jueces está superior al 90% y va avanzando sin ningún contratiempo. Calculen ya si un escrutinio está en ese nivel de alcance, qué puede ocurrir? Pues nada, porque los testigos y los jurados en especial ellos diligenciaron de manera tan impecable las actas que no hay lugar a dudas”, expresó en entrevista con El Espectador.

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El Registrador Nacional dio a conocer cómo avanza el proceso de escrutinio de las elecciones presidenciales 2026.



“El proceso de escrutinio, que no lo hace la Registraduría, sino los jueces de Colombia, va en un porcentaje muy alto, más del 90 %, y avanza sin ningún… pic.twitter.com/f1khVITZeP — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) June 1, 2026

Según el registrador distrital Youssef Sefair, en Bogotá se instalaron cerca de 300 comisiones encargadas del escrutinio. De ellas, 277 corresponden a “comisiones escrutadoras auxiliares”, las cuales registraban un avance cercano al 99,3 % hacia las 11:00 de la mañana. Posteriormente, los resultados pasan a instancias distritales y luego al nivel general, bajo la supervisión del Consejo Nacional Electoral.

A nivel nacional, el proceso es vigilado por cerca de 9.300 funcionarios entre jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos, quienes verifican la coherencia de la documentación electoral. En el caso de Bogotá, aún quedan menos de un centenar de actas por revisar de un total de 17.164, que ya fueron verificadas, digitalizadas y consolidadas para su posterior envío a la comisión distrital, tal como explicó la registradora Diana Díaz.

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La funcionaria también señaló que: “mañana martes, a partir de las 9:00 a. m., será el CNE el que realice el escrutinio general en nuestra capital”.

Sobre el desarrollo del proceso, agregó que: “está avanzando sin ningún contratiempo. Muy, muy pocas reclamaciones sobre las actas electorales, las actas de escrutinio en las que consignaron el resultado de la voluntad popular. Los jurados de votación hicieron una buena tarea y ese es el resultado que tenemos en nuestra capital”.

Las autoridades reiteraron que el proceso ha sido tranquilo y sin mayores novedades, aunque recordaron que los actores políticos pueden presentar reclamaciones si consideran necesario revisar alguna mesa.

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En ese sentido, Sefair explicó que: “existe un procedimiento de carácter administrativo que faculta a los testigos electorales, a los apoderados y a los candidatos para que, en el evento en el que efectivamente consideren que se presenta una irregularidad de una mesa, estos puedan impugnar esa decisión. Y, a través de una reclamación, las comisiones escrutadoras que están presididas por jueces, notarios y registradores de instrumentos públicos puedan atenderla y puedan resolverla”.

Finalmente, los observadores internacionales resaltaron el desarrollo del proceso electoral. Desde la Organización de Estados Americanos (OEA), su secretario Albert Ramdin destacó “el trabajo de las autoridades electorales y las fuerzas de seguridad por su labor, reflejado en una jornada pacífica y ordenada”.