El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, lanzó este lunes una dura crítica contra el presidente Gustavo Petro luego de que el mandatario cuestionara los resultados del preconteo de la primera vuelta presidencial y denunciara presuntas irregularidades en el proceso electoral.

A través de un comunicado titulado “Presidente Petro, gobierne o renuncie, pero no le haga más daño a la democracia”, Gaviria aseguró que los colombianos acudieron a las urnas de manera pacífica y que las autoridades electorales entregaron unos resultados que el país conoce y que deben ser respetados.

“Lo que no esperábamos —aunque quizás debimos— es que el presidente de la República saliera minutos después a desconocerlos porque su candidato no ganó”, afirmó el exmandatario.

Gaviria sostuvo que las declaraciones de Petro representan un nuevo golpe a las instituciones democráticas y aprovechó para cuestionar el balance de su administración. Según señaló, el actual Gobierno incumplió promesas fundamentales y deja un país con mayores problemas de seguridad, pobreza y narcotráfico.

“Prometió una paz que no cumplió. Nos dejó un país con más violencia, más terrorismo, más pobreza y más coca que la que encontró. En cuatro años no menguó ninguno de los males que prometió erradicar. Hoy solo nos queda pedirle una cosa: que respete lo poco que queda”, expresó.

El dirigente liberal también rechazó que el jefe de Estado continúe participando activamente en la contienda electoral y lo acusó de utilizar su investidura para favorecer a su sector político.

“Que no participe en política electoral. Que no piense en renunciar a la Presidencia para subirse a una tarima con dineros públicos a alentar a su candidato. Que no arrastre al país a una crisis de legitimidad fabricada desde la Casa de Nariño solo porque los resultados no le dieron la razón”, indicó.

En el documento, Gaviria advirtió además que espera que la inconformidad por la derrota de la candidatura oficialista no lleve al presidente a profundizar lo que calificó como una intervención indebida en la campaña electoral.

“Esperamos los liberales que los afanes de la derrota no lleven al presidente a abandonar las obligaciones que juró cumplir para ‘oficializar’ lo que ya viene haciendo ilegalmente: intervenir en la campaña transgrediendo todas las normas”, manifestó.

El exjefe de Estado concluyó su pronunciamiento con un llamado a que Petro concentre sus esfuerzos en gobernar durante los últimos meses de su mandato y respete la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

“Colombia necesita un presidente que gobierne estos últimos meses con la seriedad que el cargo exige. No un agitador que use el poder del Estado para torcer la voluntad popular. Los colombianos ya hablaron. Que los respete”, concluyó Gaviria.