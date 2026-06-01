Wendy Sepúlveda Narváez, de 24 años, falleció tras luchar por su vida durante seis días luego que fuera brutalmente atacada por su expareja sentimental en la ciudad de Neiva, en el departamento del Huila, el pasado 26 de mayo.

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Nelly Narváez, madre de la joven, confirmó su fallecimiento mientras recibía atención médica en la unidad de quemados del Hospital Pablo Tobón Uribe en la capital de Antioquia. La mujer explicó que su hija había presentado graves quemaduras que comprometían el 80 % de su cuerpo.

“Yo llegué y me senté al lado de ella. Luego el monitor se puso en signo de pregunta y, cuando vino el médico, se me acercó, me puso la mano en el hombro y me dijo: su hija acaba de fallecer. Yo ya sabía que de esto no se iba a parar; era muy imposible que pudiera salvarse con esas quemaduras. Dios mío, esto es un dolor muy fuerte”, dijo en diálogo con ‘Blu radio’.

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De acuerdo con información preliminar, Sepúlveda Narváez fue rociada con gasolina y seguidamente incendiada por su excompañero sentimental.

Ante su muerte, los familiares de la víctima pidieron a las autoridades la máxima condena contra el presunto asesino.

“Yo la verdad le pido a las autoridades que no lo dejen salir nunca, que se pudra allá. Cómo va a ser posible que le haga esto a una persona que supuestamente decía que quería. Por eso espero que le pongan la máxima condena”, sostuvo Nelly Narváez.

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Las autoridades indicaron que el lamentable caso se registró en el interior de una vivienda en el barrio El Obrero, donde la mujer de 24 años acudió al lugar tras acordar un encuentro con el señalado agresor. Durante la conversación y aprovechando su estado de indefensión, el hombre, presuntamente, le roció gasolina sobre el cuerpo, le prendió fuego y después huyó.

Tras el ataque, la mujer fue trasladada a un centro asistencia, y el hombre fue capturado por miembros de la Policía Nacional en plena vía pública de Neiva.

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Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía establecieron que la mujer habría sido sometida a un ciclo de violencia por parte del agresor.

Por estos hechos, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al presunto agresor y fue imputado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa.