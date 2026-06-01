La segunda vuelta presidencial de Colombia se realizará el próximo 21 de junio de 2026, fecha que coincide con el desarrollo del Mundial de Fútbol que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Ante este panorama, muchos colombianos que planean asistir al torneo se preguntan si podrán votar desde el exterior.

Tras los resultados de la primera vuelta, Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda se enfrentarán en una nueva jornada electoral para definir quién será el próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

Josefina Villarreal - EL HERALDO/EFE Tras los resultados de la primera vuelta, Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda se enfrentarán en una nueva jornada electoral para definir quién será el próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

¿Los colombianos que viajen al Mundial podrán votar desde el exterior?

La respuesta depende de la situación electoral de cada ciudadano. Según las normas establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, únicamente podrán votar en el exterior los colombianos que hayan inscrito previamente su cédula en el país donde residen dentro de los plazos habilitados para este trámite.

Esto significa que quienes tengan un viaje temporal programado para asistir al Mundial 2026 no podrán cambiar su lugar de votación de manera automática ni sufragar desde otro país durante la segunda vuelta.

Orlando Amador Según las normas establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, únicamente podrán votar en el exterior los colombianos que hayan inscrito previamente su cédula en el país donde residen dentro de los plazos habilitados para este trámite.

Es decir, los ciudadanos que votaron en Colombia durante la primera vuelta deberán regresar al mismo puesto de votación asignado para ejercer nuevamente su derecho al voto.

De acuerdo con el censo electoral, más de 1,4 millones de colombianos residentes fuera del país están habilitados para participar en las elecciones gracias a que realizaron previamente la inscripción de su documento de identidad.

Estos ciudadanos sí podrán acudir a consulados y puestos de votación autorizados en los países donde residen para elegir al próximo mandatario.

Registraduría y Cancillería Imágenes de las votaciones en el exterior.

Es por esto que muchos piden que aplacen sus viajes pues no podrán votar si van a a Copa Mundial de la FIFA 2026, que comenzará el 11 de junio en México y se extenderá hasta el 19 de julio.