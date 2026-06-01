Más del 70% de avance de obra física registra la construcción del puente de La Loma que une a la zona urbana del municipio de San Marcos con el corregimiento Belén y otros.

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Así las cosas, y de acuerdo con lo informado por el alcalde Arnulfo Ortega López, a principios del mes de julio este puente ya estará al servicio de las comunidades rurales que tanto lo necesitan para acceder a servicios y también para comercializar los productos que cultivan en esa zona del San Jorge.

La obra tiene un valor de 2.400 millones de pesos, incluida la interventoría. Con recursos propios del municipio a través de sus regalías. La iniciaron en enero de este 2026 y debía entregarse en el mes de junio porque tenía fecha de ejecución de cinco meses, pero debido a las afectaciones del frente frío hubo retrasos.

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El puente no solo es en concreto sino también en metal, especialmente las vigas que van a cargar la losa superior, y que ya están listas. Tiene una luz de 16 metros de ancho, lo que permitirá que las aguas de la ciénaga fluyan. La profundidad es de 4.5 metros, por lo que quedará por encima de la vía.

El ingeniero civil José Luis Altamiranda Arregocés, que es asesor de la Secretaría de Planeación de San Marcos, informó que este proyecto en la administración anterior había sido aprobado como box culvert, en el año 2021 por valor de 400 millones de pesos, pero esta no era la obra que se requería en esa zona, y más al ver los estragos que se registraron con la ruptura de Cara e’ gato que hicieron elevar a unos niveles muy altos las aguas de la ciénaga que rodea la zona.

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Ante esta situación el alcalde Arnulfo Ortega López tuvo que proceder, inicialmente, con su equipo de trabajo a liquidar el anterior proyecto, tarea que demoró más de un año, para poderle dar paso al puente que está próximo a entregar al servicio de la ciudadanía.

El mandatario le ha pedido al contratista de la obra mayor agilidad porque las comunidades del corregimiento Belén y las veredas Palo Alto y El Oásis que son más de 6 mil personas aproximadamente, lo necesitan.