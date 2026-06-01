La cuenta regresiva para la gran final de la Liga entre Junior y Nacional ya comenzó y el trofeo que levantará el nuevo campeón del fútbol colombiano se encuentra en Barranquilla, ciudad que albergará el primer capítulo de la serie definitiva este martes, desde las 7:30 p. m., en el estadio Romelio Martínez.

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Como parte de las actividades previas al compromiso, los aficionados tendrán la oportunidad de conocer de cerca el máximo galardón del campeonato. La Dimayor invitó a los hinchas a visitar el Centro Comercial Buenavista 1, donde el trofeo estará exhibido este lunes 1 de junio entre las 2:00 y las 6:00 de la tarde, en el primer piso del establecimiento.

La presencia del trofeo en la capital del Atlántico aumenta la expectativa de una afición rojiblanca que vive con intensidad la disputa por el título y que espera acompañar masivamente a su equipo en el primer duelo de la final.

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Los invitamos a conocer el Trofeo de la #LigaBetPlayDIMAYOR en el Centro Comercial Buenavista 1 en el primero piso este lunes 1 de junio desde las 2pm hasta las 6pm 👀👏



¡Te esperamos!👌#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/4QN2MXjGpZ — DIMAYOR (@Dimayor) May 31, 2026

La copa, símbolo de la gloria deportiva que persiguen los finalistas, se convierte por unas horas en el centro de atención de los seguidores, quienes podrán tomarse fotografías y apreciar de cerca el premio que estará en juego durante la serie que definirá al nuevo monarca del balompié nacional.

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Barranquilla respirará ambiente de final. Las calles, los aficionados y los protagonistas comenzarán a vivir una semana especial.

El partido de vuelta es el lunes 8 de junio, en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.