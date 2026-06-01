La cuenta regresiva para la gran final de la Liga entre Junior y Nacional ya comenzó y el trofeo que levantará el nuevo campeón del fútbol colombiano se encuentra en Barranquilla, ciudad que albergará el primer capítulo de la serie definitiva este martes, desde las 7:30 p. m., en el estadio Romelio Martínez.
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Como parte de las actividades previas al compromiso, los aficionados tendrán la oportunidad de conocer de cerca el máximo galardón del campeonato. La Dimayor invitó a los hinchas a visitar el Centro Comercial Buenavista 1, donde el trofeo estará exhibido este lunes 1 de junio entre las 2:00 y las 6:00 de la tarde, en el primer piso del establecimiento.
La presencia del trofeo en la capital del Atlántico aumenta la expectativa de una afición rojiblanca que vive con intensidad la disputa por el título y que espera acompañar masivamente a su equipo en el primer duelo de la final.
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Los invitamos a conocer el Trofeo de la #LigaBetPlayDIMAYOR en el Centro Comercial Buenavista 1 en el primero piso este lunes 1 de junio desde las 2pm hasta las 6pm 👀👏
¡Te esperamos!👌#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/4QN2MXjGpZ
La copa, símbolo de la gloria deportiva que persiguen los finalistas, se convierte por unas horas en el centro de atención de los seguidores, quienes podrán tomarse fotografías y apreciar de cerca el premio que estará en juego durante la serie que definirá al nuevo monarca del balompié nacional.
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Barranquilla respirará ambiente de final. Las calles, los aficionados y los protagonistas comenzarán a vivir una semana especial.
El partido de vuelta es el lunes 8 de junio, en el estadio Atanasio Girardot, de Medellín.