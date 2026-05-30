Con la quinta exhibición en solitario y el quinto beso a la foto de familia que lleva pegada en el manillar, el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) sentenció el Giro imponiéndose en la vigésima etapa, disputada entre Gemona del Friuli y Piancavallo, de 200 km y 3.750 metros de desnivel.

De forma aplastante, superior al resto, Vingegaard rubricó su paseo triunfal en su primer Giro con la “manita”, una quinta victoria que le encumbra como uno de los grandes corredores de la historia que han puesto su nombre en las tres ‘grandes’.

Además el triunfo será inolvidable, pues en su maillot recordaba la tragedia del terremoto que asoló Friuli en 1976 con casi 1.000 víctimas mortales: “Friuli agradece y no olvida”.

La firma del campeón se inició con un ataque marca de la casa a 9,8 km de la cima de Piancavallo. Desde ese momento ya nadie le vio el dorsal, se fue solo, con tiempo para el deleite, hasta iniciar su protocolo habitual: besito al manillar, donde la imagen de su mujer e hijos le inspira, y otro beso al anillo.

Amoroso el danés, que cruzó la meta con un tiempo de 5h.03.55, a una media de 39,6 km/h. A 1.15 minutos llegaron los otros inquilinos del podio, luchando por el prurito de ser segundo. Lo fue el austríaco Felix Gall (Dectahlon) y tercero, el australiano ganador del Giro 2022 Jai Hindley (Red Bull Bora). Los tres conformarán el podio final de la carrera rosa.

El Visma de Vingegaard autoriza la fuga, pero la controla

Último examen de montaña, jornada no tan dura como la anterior pero con el interesante y exigente doble ascenso a Piancavallo, el segundo hasta la meta. De entrada cinco hombres al comando: Geens, Huens, Haig, Leknessund y Guillermo Thomas Silva. Al Visma de Vingegaard le pareció bien la fuga, cediendo 5 minutos en el km 60.

La parte llana fue escenario de la persecución dirigida por los hombres de la ‘maglia’ rosa, pendientes del Piancavallo, el juez de la etapa. El quinteto se transformó en septeto con la incorporación de Tarozzi y Warbasse. Rodaron con más ilusión que opciones de éxito, en perfecto entendimiento, hasta que el primer ascenso a Piancavallo cambió la historia.

Arrieta se suma al sueño por la etapa

La presión del Visma redujo a 2 minutos la renta de los fugados, que en el ascenso de 14,5 km al 7,8 por ciento comenzaron los ataques para variar el decorado. Pasaron el alto en cabeza el australiano Haig, el estadounidense Warbasse y el campeón de Noruega Leknessund. El grupo de la ‘maglia’ rosa ya mandaba señales de que Vingegaard quería optar a su quinta victoria en la cima que ya sería la meta.

En el descenso del puerto el combativo Igor Arrieta y Crescioli enlazaron con el trío de cabeza de carrera. A pie de puerto aún contaban con 1.26 sobre el pelotón principal, pero los hombres de amarillo escoltaban a la ‘maglia’ rosa con un ritmo asfixiante en la subida, hasta que todos reventaron dejando a Vingegaard en la lanzadera a 10,5 km de meta.

Vingegaard arranca a 11 km de meta directo a la “manita”

Con las “abejas” agotadas emergió el color rosa del danés, quien salió disparado, sin la menor oposición. Nadie se movió. Imposible con el estado de forma actual del ciclista nórdico. Enseguida cazó uno a uno a los rebeldes del día y, ya en solitario, el recital se extendió a lo largo de 9,5 km.

Por detrás sufría Felix Gall para mantener la segunda plaza del podio y Jai Hindley hacía lo propio para subir al tercer escalón en su pelea personal con el neerlandés Thymen Arensman, agarrado a la rueda de su compañero colombiano del Ineos Egan Bernal.

Al final, todos contentos. El patrón del Giro celebró la “manita”, y Gall y Hindley se ganaron salir en Roma en la foto junto a Vingegaard. Arensman será “medalla de chocolate” y en el top 10 entra el colombiano Egan Bernal. El primer español, David de la Cruz, decimoquinto, tal vez en su última temporada.

La Ciudad Eterna aclamará el primer Giro de Vingegaard

Este domingo se disputará la vigésima primera y última etapa del Giro, con salida y llegada en Roma, jornada llana ideal para los velocistas tras la cual se proclamará al campeón de la edición de 2026 de la carrera rosa.