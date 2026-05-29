Luis Díaz, concentrado con la selección Colombia en la recta final de su preparación para el Mundial de 2026, sacó un espacio este viernes para referirse a la gran final de la Liga BetPlay I-2026 entre su amado Junior y Atlético Nacional, una serie que definirá al primer campeón del año en el fútbol colombiano.

El extremo guajiro, con pasado exitoso en el equipo rojiblanco, destacó la importancia del enfrentamiento entre dos de las instituciones más tradicionales del país y calificó la disputa por el título como un duelo de máxima exigencia. “Es una finalísima. Son dos equipos muy grandes, los mejores del fútbol colombiano”, expresó ante los medios de comunicación.

🇨🇴⚽“Obviamente voy a estar pendiente del ‘Juju’, sé que cuando ‘Juju’ se mete así es muy peligroso, ojalá pueda salir campeón, estaré siempre apoyándolos y no dejo de seguirlos“ Luis Díaz, jugador de la selección Colombia.#FINALTORNEOxWIN pic.twitter.com/OR17cEgUXn — Win Sports (@WinSportsTV) May 29, 2026

Fiel a sus raíces y al equipo con el que dio el salto al fútbol profesional, Díaz reconoció que seguirá de cerca la definición y que su apoyo estará del lado rojiblanco. “Obviamente voy a estar ahí pendiente del Junior. Yo sé que cuando Junior se mete así es muy peligroso. Ojalá pueda salir campeón”, manifestó.

El atacante del Bayern Múnich aseguró que, pese a la distancia, mantiene un seguimiento constante a la actualidad del conjunto barranquillero y no pierde oportunidad para alentarlo. “Estaré siempre ahí apoyándolos y no dejo de seguirlos. Constantemente estoy viéndolos en Europa cuando puedo y cuando no, les hago fuerza”, señaló.

Sin embargo, la figura principal de la selección Colombia también dejó claro su respeto por ambos finalistas y cerró sus declaraciones con un mensaje de deportividad de cara a la serie que paralizará al país. “Que gane el mejor”.