La Defensoría del Pueblo informó que, en medio de una misión humanitaria desarrollada en zonas rurales de San José del Guaviare, fueron recuperados y gestionados dignamente los cuerpos de 48 personas fallecidas, presuntamente combatientes, tras los enfrentamientos armados registrados entre estructuras disidentes de las extintas Farc.

De acuerdo con la entidad, los combates ocurrieron el pasado 26 de mayo en los sectores de La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, donde se enfrentaron integrantes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, y miembros del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), liderado por alias “Calarcá Córdoba”.

De acuerdo con la entidad, la recuperación de los cuerpos fue posible gracias a una misión humanitaria en la que participaron organismos como el Cuerpo de Bomberos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA), la Misión de Verificación de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de San José del Guaviare.

Según la Defensoría, las labores permitieron garantizar un tratamiento digno a las víctimas y evitar mayores riesgos para las comunidades que habitan la zona. La entidad señaló que la identificación de los fallecidos y el esclarecimiento de las circunstancias exactas de las muertes continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

El organismo destacó además el papel de las comunidades locales, que fueron las primeras en responder a la emergencia y colaboraron en la recuperación y resguardo de los cuerpos hasta la llegada de las instituciones. No obstante, advirtió que la población civil no debe asumir este tipo de tareas debido a los peligros derivados del conflicto armado.

La Defensoría alertó que estos hechos reflejan la profundización de la confrontación entre grupos armados ilegales en el sur del país, una situación que, según indicó, venía siendo advertida desde inicios de 2025 y que ha generado un deterioro de las condiciones humanitarias en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Amazonas.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a los grupos armados para que excluyan a la población civil de las hostilidades y al Gobierno nacional para fortalecer las medidas de prevención, protección y atención humanitaria en las zonas afectadas por la violencia.