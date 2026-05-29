Luis Díaz ya cuenta los días para cumplir el sueño que lo acompañó desde niño: disputar una Copa del Mundo con la selección Colombia. El extremo guajiro, que viene de firmar una temporada brillante con el Bayern Múnich, conquistando tres títulos y consolidándose como una de las figuras del equipo alemán, aseguró que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que llega lleno de ilusión a la cita orbital de 2026.

“Lo que un día soñé se me está haciendo realidad. Los frutos, el trabajo, la disciplina y la constancia de todo este tiempo se están viendo reflejado ahora. Muy feliz, contento, ansioso y con muchas ganas de hacer un gran papel, un gran Mundial. Tenemos una gran Selección, así que muy motivado”, expresó el exjugador del Junior, que a la concentración de la Amarilla en la noche del pasado miércoles.

Díaz transmitió tranquilidad respecto a su estado físico, luego de una exigente campaña en Europa en la que tuvo gran protagonismo. El atacante afirmó que se encuentra en plenitud de condiciones para afrontar el reto más importante de su carrera con la camiseta tricolor.

🇨🇴⚽“Lo que un día soñé, se nos está haciendo realidad. Con muchísimas ganas de hacer un gran papel, un gran mundial. Siempre he soñado marcar un gol en un Mundial con nuestra selección“ Luis Díaz, jugador de la selección Colombia.#FINALTORNEOxWIN pic.twitter.com/8OTgVZSCP1 — Win Sports (@WinSportsTV) May 29, 2026

“Me siento muy bien, ya lo he dicho en varias ocasiones. Físicamente estoy en un momento increíble, mentalmente también. Estoy tranquilo, feliz, muy ansioso porque llegue ese momento. Era normal y obvio tener tantos minutos y tanto protagonismo porque el profe me necesitaba. Hicimos una gran temporada. Espero llegar al 100% al comienzo del Mundial. Yo me siento súper espectacular y sé que voy a estar bien”, comentó.

Sobre la posibilidad de marcar su primer gol en una Copa del Mundo, el atacante confesó que no ha imaginado una celebración especial, aunque reconoció la enorme emoción que representaría alcanzar ese objetivo.

“No he pensado mucho en eso, que se dé de una manera muy natural el día que llegue. Lógicamente estaré brincando emocionado, porque será algo increíble. Es algo que he soñado siempre, marcar con mi Selección en un Mundial. El día que llegue que sea muy especial para mí y para mi familia”, señaló.

El guajiro también se refirió a la responsabilidad que muchos aficionados le atribuyen tras su extraordinaria temporada en Europa, donde se ha convertido en una de las principales figuras del fútbol colombiano. Sin embargo, dejó claro que dentro de la Selección el liderazgo sigue estando en manos de James Rodríguez.

“Por la temporada que hice la gente está muy ilusionada conmigo. Pero no, el grande, el referente y el capitán para mí seguirá siendo James Rodríguez, y eso no va a cambiar. Lo tenemos en nuestra Selección y tenemos que aprovecharlo de una manera increíble. Yo sin muchísima presión, debo estar tranquilo, relajado y tratar de hacer mi mejor papel, que es lo que yo quiero. Entonces nada, muy enfocado en lo que queremos”, afirmó.

Díaz habló de la frustración que significó quedarse fuera de la final de la Liga de Campeones de Europa —se juega este sábado, entre PSG y Arsenal—, un objetivo que el Bayern Múnich persiguió durante toda la temporada, siendo eliminados en semifinales a manos del París Saint Germain. Sin embargo, Díaz prefirió enfocarse en los aspectos positivos del año deportivo y en la oportunidad de llegar con más descanso a la concentración de Colombia.

“Teníamos mucha ilusión de ganar la Champions, peleamos para estar en esa final, pero bueno, son cosas de Dios, es el tiempo de él. Trabajamos por eso y no se dio, pero estamos tranquilos. Creo que hicimos una extraordinaria temporada, con tres trofeos. Así que satisfechos. Hay que ver lo positivo también, y es que el no estar me da tiempo para descansar unos días y unirme temprano a la Selección, con la mente ya en el Mundial”, manifestó.

Finalmente, Luchito descartó que tenga como prioridad una eventual candidatura al Balón de Oro y dejó claro que toda su atención está puesta en ayudar a Colombia a realizar una actuación histórica en el certamen.

“Yo ahora no pienso en eso, solo pienso en mi país, en la Selección, en redondear esta gran temporada con un gran Mundial, porque lo que se hizo ya quedó atrás y si no lo ratifico en el Mundial pues dejaría una imagen no tan buena, y no es lo que quiero. Entonces nada, es trabajar por hacer un buen papel y representar bien al país”, concluyó.