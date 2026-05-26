Definitivamente no hay cama pa’ tanta gente. Si el estadio Metropolitano, con aforo para 46 mil espectadores, se quedaba pequeño ante la demanda de boletas para una final de Liga, ¿qué se puede esperar del estadio Romelio Martínez, que solo puede acoger 11 mil personas, para un compromiso de la misma expectativa?

Por eso las boletas para el duelo por el título entre Junior y Atlético Nacional, este martes 2 de junio, a partir de las 7:30 p. m., volaron en un santiamén. A la gente no le importó el aumento en el precio de las boletas. Occidental quedó en $270 mil; oriental, en $163 mil; norte, en 87 mil (incluyendo el servicio del operador de la boletería).

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Después de una eterna cola en la página web de W Arena, solo unos pocos lograron adquirir las entradas para el primer choque de la finalísima.

“Había casi 40 mil personas tratando de comprar las boletas cuando solo tenemos 10 mil cupos, 7 mil porque les reservamos sus entradas a los 3 mil abonados, que tienen plazo para adquirirlas hasta este miércoles a las 6 p. m., si no las adquieren, las pondremos a la venta”, expresó Juan Carlos Murillo, gerente de mercadeo de Junior en diálogo con EL HERALDO.

El remanente de boletas que dejen los abonados que no hagan efectivo su privilegio es la esperanza que tienen los hinchas que no consiguieron comprar ayer.

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Muchos aficionados, como suele suceder en estos casos, se quejaron de lo rápido que se terminaron los tiquetes y de las largas filas virtuales que hicieron en vano.

Lo cierto es que el Romelio estará hasta las banderas en el primer desafío con los verdolagas.

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La tribuna metálica que se encuentra instalada en sur, será vendida a empresas patrocinadoras. Junior no la pone en venta al público para evitar que las barras se acomoden ahí y pongan en riesgo la seguridad saltando.

‘El Tiburón’ está jugando este semestre en el Romelio porque el ‘Metro’ está siendo sometido a una remodelación, modernización y ampliación. Su aforo pasará a 60 mil fanáticos cómodamente sentados.