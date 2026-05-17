Con cinco novedades en su formación titular, Junior enfrentará este sábado a Santa Fe en el estadio El Campín, en el partido de ida de las semifinales de la Liga BetPlay I-2026. El técnico Alfredo Arias se vio obligado a realizar varias modificaciones en su nómina, tanto por suspensiones como por decisión técnica, en busca de dar el primer golpe en la serie ante el conjunto cardenal.

Las principales novedades son los ingresos de Jermein Peña y Daniel Rivera en la zaga central para reemplazar a los suspendidos Jean Pestaña y Lucas Monzón. En el costado derecho de la defensa estará Jhomier Guerrero, quien ocupará el lugar de Edwin Herrera. En la zona ofensiva, Cristian Barrios y Jannenson Sarmiento serán inicialistas en sustitución de Yimmi Chará y Luis Fernando Muriel.

De esta manera, Junior saltará al terreno de juego con: Mauro Silveira en el arco; Jhomier Guerrero, Jermein Peña, Daniel Rivera y Yeison Suárez en defensa; Juan David Ríos y Fabián Ángel en la primera línea de volantes; Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento y Bryan Castrillón como mediapuntas; y el paraguayo Guillermo Paiva como único delantero.

El conjunto rojiblanco buscará sacar un resultado positivo en Bogotá para encarar con mayor tranquilidad el compromiso de vuelta en Barranquilla y mantener intacto el sueño de disputar una nueva final del fútbol colombiano.

El encuentro, programado para las 8:30 p.m., será dirigido por el antioqueño árbitro antioqueño Wilmar Roldán. Transmite Win y Win Sports+.

Minuto a minuto

Primer tiempo

2’. Bryan Castrillón recibe en un costado, elude a un rival con un enganche y saca un remate a un costado del arco, que obliga a una gran estirada del arquero Mosquera Marmolejo para evitar el gol rojiblanco.

12’. Centro a media altura de Jhomier Guerrero, que se pasea por el área chica y que por poco conecta Paiva. El balón pasa de largo.

20’. Gran acción colectiva de Santa Fe, que termina en un pase que deja a Bustos de frente al arco, pero su remate se va por encima del arco.

37’. ¡Goool de Junior! Jhomier Guerrero mete un centro rastrero desde el costado derecho y Scarpeta, en su afán de cortarlo, termina empujando la pelota en su propio arco (1-0).

Segundo tiempo