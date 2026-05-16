Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este sábado en rueda de prensa que le da “mucha normalidad” a todo lo que “ha pasado estos días” y dijo que sabía que Kylian Mbappé “no estaba contento” por no haber jugado de inicio frente al Oviedo, algo que, reconoció, le “gusta”

El técnico del conjunto blanco se refirió a las polémicas declaraciones de Mbappé después del choque frente al Oviedo, en las que afirmó que Arbeloa le comentó antes del encuentro que era el cuarto delantero.

“Justo subía para aquí y acabo de ver a Mbappé. Le he dicho que estuviese tranquilo, que ya me encargaba yo. Entiendo que estas cosas puedan ser noticia. Todo lo que dijo lo habíamos hablado ya antes, yo me lo tomo con más naturalidad. Entiendo cómo se sienten los jugadores cuando no juegan”, señaló.

“Kylian el otro día no estaba contento y me gusta. Para mí es algo que tiene mucha más normalidad que lo que se le ha dado. Lo mejor era que jugase un rato la segunda parte, quizás, sin el partido de mañana, la situación habría sido distinta. Pero nada más. Yo le doy mucha normalidad a lo que ha pasado estos días. Mi relación con Mbappé sigue siendo la misma”, agregó.

Un partido del domingo, contra el Sevilla, en el que Mbappé podría volver a la titularidad, y que el técnico calificó de máxima dificultad.

“Es un Sevilla que ha ganado los tres últimos partidos, que viene haciendo las cosas muy bien con Luis -García Plaza-, un entrenador con grandísima experiencia. Conocemos cómo trabajan sus equipos. Le ha dado la vuelta al Sevilla y el estadio es ilusionante por el ambiente, la complejidad, una afición que es de las mejores de España. Un grandísimo club y seguro que, siendo el último partido de la temporada en su campo, querrán hacer un buen partido delante de su gente”, analizó.

La visita al Sevilla será el penúltimo partido de liga para un Real Madrid que cerrará la campaña sin títulos, “lo más complicado cuando estás en este club”, para Arbeloa, y, por ello, “lo que más” le “duele” en su etapa como entrenador del primer equipo, que arrancó en enero.