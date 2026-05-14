No se escucharon mayores reproches para sus dirigidos. Aunque señaló que hubo descuido en el gol de Cristian Barrios, que provino de un saque de banda, Hernán Darío Herrera salió satisfecho con el trabajo de Once Caldas en el empate 2-2 ante Junior, a pesar de la eliminación en la Liga, el miércoles pasado en el estadio Romelio Martínez.

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“Me siento orgulloso de mis jugadores. Son poquitos los equipos que vienen acá a jugarle a Junior de igual a igual, y superior, creo que fuimos superiores”, declaró Herrera en la rueda de prensa posterior al partido.

“No tengo que reprochar nada al equipo. La verdad, nada, nada, nada. Se hizo todo, se luchó, se mostró carácter, se mostró juego. Junior es un equipo de Copa, está en Copa, un equipo grande, y hoy lo hicimos ver, no sé… yo me considero que nos vimos superiores en el juego y en todo. Desafortunadamente, esto es de ganar, pero hay que reconocer. Me siento orgulloso de todos mis jugadores”, ratificó.

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Ni siquiera terminó molesto con Dayro Moreno, que tuvo en sus manos, en el último minuto, la posibilidad de empatar la serie a través de una pena máxima, pero Mauro Silveira atajó su ejecución.

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“Mucho tiempo se llevó el penal, y Dayro se enfrió. Dayro es el mejor cobrador de nosotros, yo no tengo que reprocharle nada a Dayro, no estoy ‘berraco’ con Dayro porque él me ha salvado en muchas oportunidades con los penales también”, aclaró el veterano estratega antioqueño.

JOHNY OLIVARES El árbitro Carlos Betancur afrontó un partido exigente y lo terminó dirigiendo de buena forma más allá de los reclamos de Hernán Darío Herrera.

El fastidio de Herrera es con el árbitro Carlos Betancur porque se demoró mucho para ordenar el cobro y, según suposición de él, acabó el compromiso sin revisar si existió invasión de área o adelanto de Silveira. Ninguna de las dos infracciones se presentó.

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“Yo creo que ahí se ve lo cancheros que son los de Junior. 10 minutos se demoró un penal. La verdad, es primera vez que ‘Panelo’ (Valencia, su asistente) y yo, que hemos jugado, vemos que se tardan 10 minutos para cobrar un penal. No sé. Y Dayro bota el penal, y ahí mismo terminó el juego sin revisar la jugada, si hay una invasión o el arquero se adelantó, no sé, no sé, pero terminó ahí mismo el juego”, comentó Herrera sin sustento.

JOHNY OLIVARES Hernán Darío Herrera se la pasó haciéndoles reclamos a los árbitros durante el desarrollo del partido.

“Junior es un equipo canchero y ahí nos ganó, en eso de los penales, pero ahí no tenemos que hacer nada, eso ya es de otra cosa”, añadió.

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‘El Arriero’ apuntó que en esta serie de cuartos de final ante los ‘Tiburones’ “se demostró que el Once Caldas es un equipo grande en Colombia”.