Encaró la situación. No la gambeteó. El legendario goleador del Once Caldas , Dayro Moreno , asumió la responsabilidad por el penalti que le atajó el arquero uruguayo Mauro Silveira en el último minuto del empate 2-2 frente a Junior , resultado que terminó significando la eliminación del conjunto manizaleño.

Visiblemente afectado, el goleador ofreció disculpas públicas a sus compañeros, cuerpo técnico, directivos e hinchada por desperdiciar la oportunidad de llevar la serie a la definición desde el punto penal.

“Primero, disculpas a los compañeros, cuerpo técnico, los directivos, a toda la hinchada del Once Caldas. Creo que teníamos un sueño muy lindo. Tuvimos la oportunidad de ir a los penaltis”, expresó Dayro en rueda de prensa.

El atacante reconoció que pocas veces falla desde los doce pasos y admitió el duro golpe emocional que le deja esta eliminación.

“Lastimosamente hoy me tocó pasar las amargas, porque, como siempre lo he dicho, gracias a Dios, he sido un especialista en los penaltis, pero hoy, desafortunadamente, lo boté. Creo que con la ilusión de una ciudad, de un departamento, de unos directivos, de los jugadores y el cuerpo técnico que trabajamos cada día. Entonces, un millón de disculpas”, afirmó.

Dayro también elogió la actuación de Silveira, figura de Junior en la clasificación al detener el cobro decisivo.

“Sabemos que es un arquero muy experimentado. Hoy le tocó a él ganar. Hay que darle los méritos al arquero de Junior porque atajó y clasificó al equipo”, manifestó.

El máximo referente ofensivo del Once Caldas aseguró que la tristeza es enorme, especialmente porque veía cerca la posibilidad de pelear el título.

“La verdad, quedo muy triste. Quería tener la ilusión de dar la vuelta olímpica con el equipo, quería quedar campeón y darle esa alegría al pueblo manizaleño”, comentó.

El delantero señaló que necesitará tiempo para asimilar lo ocurrido y prometió analizar detenidamente la ejecución del penalti fallado.

“Tengo que analizar bien el penalti, ver en qué fallé para botar el cobro. Esto me va a dar unos días de mucho dolor de cabeza, pero hay que superarlo y pasar la página”, concluyó Dayro, quien además aseguró que seguirá trabajando con el objetivo de mantenerse en el radar de la Selección Colombia que disputará el Mundial 2026.