MINUTO A MINUTO

4. Disparo de Castrillón que ataja Parra.

6. Cabezazo que ataja Silveira.

14. Gol de Once Caldas. Felipe Gómez remata desde afuera del área y marca el 1-0.

33. Remate de Dayro Moreno que ataja Mauro Silveira.

40. ¡GOOOOOOOOOOOOOOL DE JUNIOR! Lucas Monzón aprovecha un balón dentro del área y fusila a Parra para el 1-0.

Junior ya tiene todo listo para enfrentar a Once Caldas, este miércoles, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga-I.

El equipo rojiblanco va por la clasificación a la próxima ronda y deberá mantener la ventaja de 1-0 conseguida en Manizales.

El entrenador Alfredo Arias realiza dos cambios con relación al juego anterior: Yeison Suárez por el sancionado Jhomier Guerrero y Luis Muriel por Jannenson Sarmiento.

Junior forma así: Mauro Silveira; Edwin Herrera, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Yeison Suárez; Juan David Ríos, Fabián Ángel; Yimmi Chará, Bryan Castrillón; Guillermo Paiva y Luis Fernando Muriel.