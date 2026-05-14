La Procuraduría General de la Nación pidió este miércoles a la Corte Constitucional salvar parcialmente la emergencia económica decretada por el Gobierno nacional tras la ola invernal en Colombia.

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El Ministerio Público solicitó además al alto tribunal que lo declare constitucional en lo que respecta a los hechos relacionados con el frente frío, y que lo tumbe en relación con los problemas estructurales.

Según la PGN, aunque el estado de emergencia debe mantenerse para la atención de los damnificados, algunos de los aspectos de la emergencia económica pueden ser revisados y ajustados.

El ente de control también hizo recomendaciones para garantizar que la ejecución de los recursos destinados a la emergencia se realice de manera eficiente, sin violar el marco legal y sin que el Gobierno exceda sus facultades más allá de lo estrictamente necesario para atender la crisis.

Cabe recordar que la emergencia económica fue decretada por el presidente Gustavo Petro en respuesta a la emergencia generada por el fenómeno climático, que ha afectado principalmente a las regiones de Antioquia, Eje cafetero, Caribe y Valle del Cauca, donde las lluvias han provocado inundaciones, deslizamientos, pérdida de viviendas y cultivos.

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