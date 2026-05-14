La exreina de belleza barranquillera Daniela Álvarez, de 37 años, reveló a través de redes sociales que tuvo que someterse recientemente a un procedimiento médico para descartar o confirmar un posible problema de salud relacionado con la glándula tiroides.

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Álvarez publicó un video en las ‘historias’ de su cuenta de Instagram en el que contó que le apareció una “masita” en el cuello y decidió consultar con un especialista para verificar si se trata de algo grave.

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Aunque no es una situación nueva, según contó la modelo, pues hace varios años le había salido una ‘bolita’ en ese mismo lugar, sabe que no es una cuestión menor y que lo mejor es acudir de manera inmediata al médico.

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De acuerdo con el relato de Daniela Álvarez, hace más de una década fue diagnosticada con bocio, que es el agrandamiento anormal de la glándula tiroides, situada en la base del cuello. Al parecer, esta alteración fue provocada por un procedimiento al que se sometió durante su preparación al Miss Universo en 2012.

“Hace 10 años atrás yo tuve un bocio, producto de que antes de ir a Miss Universo me estaban inyectando para adelgazar. Era uno de los protocolos que siempre se hacían en ese momento como reina y fue un grave error porque eso me dañó la tiroides”, dijo la barranquillera.

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Por fortuna, el problema fue superado con un tratamiento con yodo. Sin embargo, en las últimas semanas la “masa” volvió a aparecer y con ella la preocupación de Daniela Álvarez y sus allegados.

Cuando consultó con un especialista sobre su caso, el profesional de la salud le recomendó someterse a una biopsia, que es un procedimiento médico que consiste en extraer una pequeña muestra de células o tejidos del cuerpo para examinarla y a partir de los resultados determinar si existe o no una enfermedad o infección.

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“Otra vez me está creciendo esa bolita y me van a hacer una biopsia”, señaló la exreina de belleza.

Tras salir del procedimiento, Daniela Álvarez les contó a sus seguidores que la biopsia fue realizada con éxito. “Cuando has pasado por cosas realmente dolorosas, ya esto es solo un pellizquito. (...) Quedé perfecta, puedo hablar, puedo cantar”, expresó.

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Sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo, deseando que los resultados de la biosia salgan positivos, pues lo último que esperan es que ella vuelva a atravesar un problema de salud grave como lo vivió en 2020, cuando le amputaron parte de la pierna izquierda debido a una isquemia vascular derivada de complicaciones en una cirugía para extirpar una masa anómala en su abdomen.