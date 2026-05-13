Meme Cure Villa continúa consolidando su transición hacia el mundo de la moda profesional con su participación activa en el Bogotá Fashion Week (BFW) 2026, uno de los eventos más importantes de la industria en Colombia.

La agenda se desarrolla del 12 al 14 de mayo en el Ágora Bogotá - Centro de Convenciones, espacio que reúne este año a 145 marcas locales en una plataforma dedicada al diseño, la creatividad y el fortalecimiento del sistema moda nacional.

La soberana del Carnaval de Barranquilla 2024 protagonizó un desfile de la marca Bahía María, presentando la colección ‘Bianca’, mientras atraviesa una etapa muy especial en su vida personal, la espera de su bebé.

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A través de sus redes sociales, la barranquillera compartió imágenes y videos de su experiencia sobre la pasarela, acompañados de un mensaje en el que resaltó el valor creativo detrás del diseño y su agradecimiento por hacer parte del proyecto.

“No es solo un Fashion Show, es la historia detrás de cada pieza y la narrativa que vive en cada tejido. Colección ‘Bianca’, gracias por hacerme parte de una historia tan especial”, escribió.

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Su presencia en el BFW 2026 reafirma el interés de Meme Cure por construir una carrera dentro del modelaje y la industria fashion, un camino que ha venido explorando tras culminar su año como soberana del Carnaval.

Con esta aparición, la barranquillera demuestra que su imagen sigue ligada a escenarios de alto impacto, ahora desde una faceta enfocada en moda, pasarela y proyección de marca personal.