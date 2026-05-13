La Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA) otorgó nuevamente al Zoológico el reconocimiento más importante del sector en la región, certificando el cumplimiento de altos estándares internacionales en bienestar animal, conservación, educación, sostenibilidad, seguridad e investigación.

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“Desde el Caribe colombiano, la Fundación Botánica y Zoológica de Barranquilla ha construido, durante más de tres décadas, un modelo innovador que integra ciencia, educación y conservación. Cada año transformamos estas iniciativas en experiencias y acciones concretas que impactan a miles de personas y contribuyen a la protección de nuestras especies y ecosistemas nativos. Esta reacreditación es un reconocimiento a nuestro compromiso permanente con la excelencia”, afirmó Christian Olaciregui, director de biología y conservación.

La acreditación otorgada por ALPZA permitirá fortalecer el intercambio técnico y la colaboración con otras instituciones miembro de la Asociación, acceder a nuevas oportunidades de cooperación y ampliar la participación e incidencia del Zoológico en escenarios globales de conservación.

Actualmente, el Zoológico alberga cerca de 700 animales de más de 100 especies y protege además una importante riqueza botánica que fortalece su labor educativa, científica y ambiental. Cada año, miles de niños, jóvenes y familias encuentran en este espacio una oportunidad para aprender, sensibilizarse y reconectarse con la naturaleza.

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“Este reconocimiento adquiere un valor aún mayor al considerar que el Zoológico de Barranquilla ha sostenido por más de setenta años su labor de conservación, educación e impacto social en medio de importantes desafíos financieros y con un apoyo institucional limitado. Hoy, seguimos siendo una de las pocas instituciones culturales de la ciudad que ha logrado mantenerse vigente, crecer y generar impacto para millones de personas y para la biodiversidad de nuestro país. Por eso, fortalecer la articulación entre el sector público, el sector privado y la ciudadanía es indispensable para garantizar la sostenibilidad futura de este patrimonio de ciudad”, afirmó Farah Ajami, directora ejecutiva.