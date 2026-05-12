El reconocido director de teatro, cine y televisión Jorge Alí Triana, de 84 años, fue homenajeado el lunes 11 de mayo por la alcaldía de Bogotá, que le entregó una distinción por su “vida dedicada al arte, la creación y la construcción de memoria e identidad cultural” a través de su trabajo.

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En un acto realizado en la Cinemateca de Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán entregó la Orden Civil al Mérito Ciudad de Bogotá en el Grado de Comendador a Jorge Alí Triana, destacando su labor “por la memoria colectiva del país a través de sus primeros montajes en el Teatro Popular de Bogotá o grandes largometrajes como Bolívar soy yo, Tiempo de Morir, Edipo Alcalde y Esto huele mal”.

Durante su intervención, el mandatario de los bogotanos señaló que “las ciudades no solamente se construyen con concreto, avenidas o edificios. También se construyen con imaginación, con relatos capaces de ayudarnos a entender quiénes somos, con artistas que amplían la sensibilidad de una sociedad y le permiten reconocerse en sus propias historias”.

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En ese sentido, subrayó que “Bogotá también ha sido construida por sus artistas y pocos han contribuido tanto a esa construcción simbólica, ética y cultural como Jorge Alí Triana”.

El director, con más de seis décadas dedicadas al teatro, al cine, a la televisión y a la formación artística, agradeció el reconocimiento y aseguró que no piensa retirarse en los próximos años.

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“Estoy muy honrado por este reconocimiento, lo recibo a nombre de las miles de personas que han contribuido con mi trabajo, y sobre todo al público. El arte alimenta el espíritu, las ideas y los sentimientos, por eso espero seguir trabajando por muchos años más en las historias que nacen en las tablas y se vuelven eternas en la pantalla”, expresó Jorge Alí Triana.

En el evento se recordó que el maestro fundó en 1968 el Teatro Popular de Bogotá (TPB), donde por 15 años lideró más de 50 montajes teatrales. También fundó la programadora y productora de televisión colombiana Tevecine y ha dirigido más de treinta obras de teatro, cuatro largometrajes y adaptaciones en televisión de obras insignes de la literatura colombiana y latinoamericana como La Vorágine de José Eustasio Rivera, Los Pecados de Inés de Hinojosa de Próspero Morales Pradilla y Castigo Divino de Sergio Ramírez, entre otros.