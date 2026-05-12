La Policía Nacional, en coordinación con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), identificó y retuvo en el aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, a un ciudadano extranjero que es requerido por las autoridades de Kosovo, en el sureste de Europa.

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Dijín Cayó en el aeropuerto El Dorado un “peligroso prófugo” requerido en Kosovo por el delito de homicidio.

De acuerdo con lo informado por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, se trata de un hombre de nacionalidad kosovar que es buscado por la justicia de su país por el delito de homicidio agravado.

El sujeto fue identificado como Arian Lluka, quien es requerido mediante notificación roja de Interpol, que es una solicitud dirigida a las fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición o entrega, o de una acción judicial similar.

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“El detenido es considerado un objetivo de alto valor para la región de los Balcanes y para la misión de paz de la ONU en Kosovo. Entre 2023 y 2026 se movilizó utilizando documentación legítima bajo identidad alterna serbia por Colombia, Chile, Filipinas, China, Turquía, Suiza, Bosnia y Herzegovina, Montenegro y Croacia”, detalló el general Rincón en una publicación en X.

𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜́𝗔 𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 𝗥𝗘𝗧𝗜𝗘𝗡𝗘 𝗔 𝗨𝗡 𝗖𝗜𝗨𝗗𝗔𝗗𝗔𝗡𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗥𝗢𝗝𝗔 𝗘𝗡 𝗕𝗢𝗚𝗢𝗧𝗔́



En el Aeropuerto Internacional El Dorado, la @PoliciaColombia retuvo por Notificación Roja de INTERPOL a un ciudadano, requerido por las… pic.twitter.com/5rS6BqTSTS — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) May 11, 2026

Por su parte, la Dijín (Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia) indicó que Arian Lluka es un “peligroso prófugo” que evadía la justicia “con una identidad falsa”.

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“Era buscado internacionalmente tras haberse fugado en octubre del 2019 del Centro de Detención de Mitrovica (norte de Kosovo), donde purgaba una pena de 8 años de prisión”, indicó.

🚨 #EsNoticia | En el @BOG_ELDORADO la @PoliciaColombia en coordinación con @INTERPOL_HQ logró la retención del ciudadano Kosovar Arian Lluka, con Notificación Roja, emitida por el mandato de @UNMIKosovo, peligroso prófugo requerido por #Kosovo por homicidio agravado.#Seguridad pic.twitter.com/7Fm8CwIyl9 — Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (@DIJINPolicia) May 12, 2026

Las autoridades reportaron que el señalado fugitivo fue interceptado en el aeropuerto El Dorado cuando pretendía salir de Colombia en un vuelo con destino a París, Francia, con conexión final en Belgrado, Serbia.

Arian Lluka fue dejado a disposición de la Dirección Nacional de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de que se defina su situación jurídica y su eventual entrega a las autoridades de Kosovo.