El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció este martes en rueda de prensa desde la sede principal de la cartera laboral que el Gobierno interpondrá recursos judiciales ante la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el traslado de alrededor de $5 billones, que corresponden a los ciudadanos que se cambiaron del régimen privado al público, y que se iba a hacer desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

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“Insistiremos ante el Consejo de Estado, porque vamos a interponer recursos, y ante otras instancias judiciales, para que los fondos privados trasladen los recursos”, aseveró el funcionario a periodistas.

Y agregó: “Aprovecho para volver a decir con el corazón en la mano a los señores magistrados de la Corte Constitucional que desengaveten la reforma pensional y resuelvan la constitucionalidad, que la tiene”.

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Acto seguido, invitó “a los colombianos y colombianas que se trasladen de los fondos privados a Colpensiones. Vamos a emprender todas las acciones jurídicas hasta donde sea posible y donde corresponda para que los fondos privados no se ‘raponeen’ los recursos de los trabajadores de Colombia con la complicidad del Consejo de Estado”, dijo Sanguino.

Y adelantó Sanguino además que “el presidente (Gustavo Petro) le ha dicho la Superintendencia Financiera, que es la entidad que tiene la competencia para vigilar las entidades financieras del país, que investigue si hay conductas reprochables, censurables y sancionables de los fondos privados”.

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Petro, a través de sus redes sociales, había hecho la misma invotación que el ministro de Trabajo: “Solicito a cada trabajador pensionado de Colombia al que no le garantizan su derecho al traslado de sus ahorros como ordena la ley a poner tutela por sus derechos y listar demanda ante la justicia internacional por violación de la Convención Americana de Derechos Humanos y a la ruptura de los tratados de manejo financiero firmados por Colombia como el Comité de Basilea”.