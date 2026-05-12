El calendario en Colombia para los próximos días está bastante intenso, tanto por las festividades y celebraciones religiosas como por las elecciones presidenciales que se realizarán este 31 de mayo, y una posible segunda vuelta presidencial para el 21 de junio, que podría aplazar el Día del Padre, que se celebra siempre el tercer domingo de junio.

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En ese sentido, el importante festejo podría trasladarse en el país para no afectar la afluencia a los centros de votación ni el desempeño de los comercios. De concretarse el cambio, la celebración se pospondría generalmente una semana, siguiendo el precedente de años anteriores en los que la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) hizo solicitudes similares al Gobierno.

Cabe señalar que aunque la fecha del Día del Padre no tiene raíz en el calendario litúrgico católico, se ubica en el tercer domingo de junio, una tradición heredada de Estados Unidos y consolidada en Colombia por su impacto comercial y cultural.

En el Día del Padre en Colombia, las familias suelen organizar reuniones y los comercios lanzan promociones que impulsan el consumo en sectores como tecnología, gastronomía, moda y servicios. La celebración se ha posicionado como uno de las más relevantes del año para el comercio, solo superado por el Día de la Madre y la temporada decembrina.

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De no haber un cambio en la fecha, se vería afectado el comercio y por ende la economía, así como la afluencia de ciudadanos para ejercer su derecho al voto, en la elección principal en Colombia: el presidente.