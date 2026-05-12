Gracias a la alianza entre el Icetex y la Fundación Carolina, 34 colombianos, entre los 21 y 50 años, tendrán la oportunidad de viajar a Madrid, España, por dos meses con todos los gastos pagos. Esto tras el anuncio de las entidades sobre la VII edición de su programa institucional dirigido a fortalecer el liderazgo social en el país.

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Cabe señalar que el programa otorga prioridad a personas de comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como a mujeres rurales y líderes sociales de todo el país.

De acuerdo con el Icetex, la iniciativa busca potenciar proyectos de emprendimiento social liderados por profesionales vinculados a organizaciones y comunidades de todo el territorio colombiano.

Los seleccionados para estas becas podrán vivir, entre septiembre y octubre de 2026, una experiencia académica internacional en la capital española, enfocada en temas de innovación, inclusión y sostenibilidad.

El programa cubre prácticamente todos los costos asociados a la estadía, por lo que los 34 colombianos seleccionados contarán con cobertura de tiquetes aéreos, matrícula, alojamiento, alimentación y seguro médico, lo que garantiza el acceso igualitario a una formación de alto nivel en el extranjero.

Las inscripciones se realizan a través del sitio web oficial de la Fundación Carolina.

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“Esta nueva edición reafirma nuestro compromiso con el fortalecimiento del liderazgo social en los territorios. Apostamos por profesionales que, desde sus comunidades, están generando cambios reales y que, a través de esta experiencia internacional, podrán potenciar el impacto de sus iniciativas”, enfatizó Carolina Olarte, directora ejecutiva de la Fundación Carolina Colombia.