El Icetex anunció que gracias a un desembolso de 100.000 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional 170 mil estudiantes con créditos educativos se verán beneficiados con la cobertura de la tasa de interés durante tres meses (abril, mayo y junio).

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“Es una buena noticia para miles de colombianas y colombianos que financiaron sus estudios con el Icetex, que están pagando su crédito y para quienes el Gobierno Nacional destinó 100.000 millones de pesos que están siendo invertidos en cubrir la tasa de interés durante los meses de abril, mayo y junio. Se trata de una reducción importante en los intereses de los créditos educativos a 170 mil estudiantes que ya se encuentran en la etapa final de amortización. Durante estos meses los intereses en sus créditos se liquidarán con un IPC + 0 puntos lo que representa un importante alivio económico para el bolsillo de las familias”, dijo el presidente de Icetex, Álvaro Urquijo Gómez.

Aclaró el dirigente que una vez aplicados los recursos asignados para tal fin, a partir del mes de julio de 2026 la liquidación de los intereses de estos 170 mil créditos retornará a la tasa de contratación pactada al inicio del crédito, que dependerá de la línea de crédito escogida por los estudiantes y cuyas tasas oscilan entre el IPC + 7 % y el IPC + 12 %.

El instituto señaló que el desembolso de los 100.000 millones de pesos, con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, se da luego del desarrollo de mesas técnicas del Ministerio de Educación Nacional con el Congreso de la República “para construir soluciones que brinden alivio económico a beneficiarios del crédito educativo y fomenten la permanencia y pertinencia de la educación superior en los territorios”.

También se especificó que los beneficiarios seleccionados son aquellos que están en la etapa final de su financiación y que habían visto suspendido este subsidio desde el primer semestre de 2025.