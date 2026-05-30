Los colombianos están a horas de vivir un gran proceso electoral para elegir al próximo Presidente de la República. Este domingo 31 de mayo se realizará la jornada electoral en todo el territorio nacional, y con ella diferentes restricciones en materia de seguridad.

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Por ello, las autoridades emitieron en las últimas horas la resolución que suspende el porte de armas de fuego y traumáticas en Bogotá, Cundinamarca -con excepción de Medina y Paratebueno-, y el Meta -a excepción de los municipios de San Juanito y El Calvario.

Se trata de la Resolución No. 00004137 de 2026, expedida por la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional, en donde se estipula dicha medida y se explican algunas excepciones que se mantendrán extendidas en caso de que se dé una segunda vuelta presidencial.

La norma regirá desde las 6:00 de la mañana de este sábado 30 de mayo y terminará a las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio de 2026.

De igual manera, se suspende de manera general la vigencia de los permisos especiales de porte de armas expedidos a personas naturales y jurídicas durante el periodo electoral con el fin de garantizar la tranquilidad y seguridad de los votantes.

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La resolución señala que la suspensión temporal es una herramienta preventiva para fortalecer las condiciones de seguridad en eventos de alta relevancia nacional, como en este caso las elecciones presidenciales.

Asimismo, la medida establece algunas excepciones para determinadas entidades públicas y privadas. Entre ellas se encuentran la Fiscalía, Migración Colombia, la Contraloría, el INPEC, la Procuraduría, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, y las empresas de vigilancia y transporte de valores debidamente autorizadas.