El Gobierno colombiano calificó este sábado de “engañosa” la declaración que hizo el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, sobre el levantamiento de los aranceles a los productos colombianos a partir del 1 de junio como una medida de “buena voluntad” y aseguró que esa decisión responde en realidad al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN).

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“Colombia manifiesta su categórico rechazo (...) a la engañosa presentación de la decisión de derogar los aranceles como una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, cuando (...) responde a las conminatorias órdenes de la CAN”, señaló la Cancillería en un comunicado.

Noboa anunció la medida anoche en una videollamada con el candidato presidencial de ultraderecha Abelardo de la Espriella, divulgada en redes sociales a dos días de la primera vuelta de las elecciones colombianas, lo que llevó al Gobierno de Gustavo Petro a denunciar una supuesta injerencia en asuntos internos del país.

En su conversación con De la Espriella, Noboa aseguró: “Desde el primero de junio tendrán levantada la tasa de seguridad y habrá cero por ciento de tasa de seguridad”.

“Esta intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático”, indicó la Cancillería colombiana.

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Según el comunicado, presentar esa decisión como una concesión voluntaria “desdibuja su fundamento jurídico e institucional” y puede generar interpretaciones que afecten el desarrollo de las relaciones entre ambos países.

Los dos países tienen una disputa comercial desde comienzos de este año, cuando el Gobierno de Noboa impuso una “tasa de seguridad” a los productos colombianos al considerar insuficientes las acciones del presidente, Gustavo Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

La medida, duramente criticada por empresarios y comerciantes, comenzó en febrero con un gravamen del 30 %, fue elevada posteriormente al 50 % y alcanzó el 100 % desde el pasado 1 de mayo.

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La Secretaría General de la CAN, que conforman Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, había ordenado a ambos países retirar los aranceles impuestos durante la disputa comercial y concedió un plazo de diez días hábiles para desmontar las medidas, que se vencieron el pasado 21 de mayo.