Colombia se aproxima a una de las citas democráticas más importantes de su historia reciente. Este domingo 31 de mayo, millones de ciudadanos acudirán a las urnas para ejercer su derecho al voto en las elecciones de 2026. La jornada contará con un potencial electoral histórico, puesto que más de 40 millones de personas se encuentran plenamente habilitadas para sufragar en todo el territorio nacional y en el exterior.

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Con el objetivo de optimizar la distribución de los sufragantes y responder de manera organizada al censo electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha realizado una serie de modificaciones en los puestos de votación.

La entidad gubernamental explicó que estas variaciones se deben principalmente a los cambios de residencia debidamente registrados por los ciudadanos, así como a ajustes internos planeados estratégicamente para mejorar el flujo de votantes en los diferentes recintos.

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Frente a estos potenciales movimientos en la asignación geográfica de los lugares de votación, la institución civil hizo un llamado preventivo e indispensable para que cada colombiano apto revise con suficiente anterioridad el punto exacto en el que le corresponde votar, minimizando así los contratiempos de última hora.

Dentro del universo de votantes habilitados, que supera los 40 millones, se detalla que 21.298.492 corresponden a mujeres y 20.123.481 a hombres. Para atender esta demanda democrática, se han dispuesto un total de 120.527 mesas de votación, las cuales se encuentran distribuidas a lo largo de 13.742 puestos de votación.

Así puede verificar su mesa de votación

Para simplificar el acceso a la información del electorado, la Registraduría habilitó una herramienta digital en sus canales virtuales oficiales.

El proceso de consulta requiere únicamente la introducción del número de la cédula de ciudadanía de la persona interesada. Al procesar la solicitud, la plataforma provee de forma automática datos específicos cruciales para el domingo, tales como el número y nombre del puesto de votación, el número de mesa asignada, la zona, el departamento, el municipio y la localidad, si es el caso.

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Para agilizar la llegada de los ciudadanos, esta plataforma digital incorpora una funcionalidad tecnológica que permite enlazar de forma directa la dirección física del puesto asignado con el sistema de geolocalización de Google Maps, ofreciendo una guía visual y exacta de la ubicación del recinto.

Los ciudadanos que solicitaron traslados de cédula ya pueden confirmar sus modificaciones

Las personas que llevaron a cabo trámites de inscripción o solicitaron formalmente un traslado de su puesto de votación en el lapso comprendido entre el 9 de enero y el 31 de marzo de 2026, cuentan con un espacio de verificación adaptado en el enlace provisto por la institución. Respecto a la actualización de estos registros particulares, la autoridad electoral señaló: “Este se verá reflejado una vez sea verificado, procesado y se conforme el censo electoral definitivo”.

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Para quienes no realizaron ninguna solicitud de traslado pero desean tener total certeza de su lugar de votación asignado para evitar confusiones, el sistema opera bajo los mismos pasos generales de introducción del documento de identidad.

Los votantes en el exterior disponen de canales especiales en los consulados autorizados

El despliegue de las elecciones de 2026 también abarca a la población colombiana radicada fuera del país. Para asegurar su participación coordinada, la Registraduría Nacional mantiene activa la consulta segmentada por países. El proceso en el exterior se coordina a través de un consolidado de 67 consulados habilitados para guiar el sufragio de los connacionales en el extranjero.

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Las autoridades insisten en la importancia de efectuar la consulta previa de los datos de votación y evitar postergar el procedimiento hasta el domingo 31 de mayo. El propósito fundamental de esta consulta anticipada consiste en contrarrestar filas innecesarias, aglomeraciones o confusiones generales durante el ingreso a las urnas.