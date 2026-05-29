Con el objetivo de finiquitar los detalles logísticos y de seguridad para las próximas elecciones de Presidencia de la República 2026, la gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana, lideró la segunda y última sesión presencial de la Comisión Departamental para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales.

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Durante el encuentro, en el que participaron delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Fuerza Pública, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, revisaron el dispositivo técnico y operativo que garantizará el normal desarrollo de la jornada democrática en los 30 municipios del departamento.

Gobernación de Córdoba

Al término de la sesión, el secretario del Interior y Participación Ciudadana, Gerardo Rodríguez Llorente, entregó un balance positivo sobre la articulación institucional.

“Podemos dar un parte de normalidad a todo el departamento de Córdoba, que todo está ajustado, que la Fuerza Pública tiene presencia dentro de todo el territorio y los diferentes puntos de votación, y esperamos que el día de las elecciones pues todo transcurra normalmente”.

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De acuerdo con las cifras oficiales de la Registraduría presentadas en la Comisión, el censo electoral definitivo para el departamento de Córdoba es de 1.394.973 ciudadanos habilitados. Asimismo, se confirmó que se instalarán un total de 4.180 mesas de votación, distribuidas en 594 puestos, de los cuales 156 corresponden a zonas urbanas, 431 a áreas rurales, 5 puestos de censo y 2 en centros carcelarios.

Por su parte, los comandantes de la Fuerza Pública emitieron un parte de completa normalidad en todo el territorio cordobés. Tanto el Ejército Nacional como la Policía de Córdoba y la Policía Metropolitana de Montería confirmaron el despliegue total de sus unidades para brindar cobertura y acompañamiento permanente en cada uno de los puntos de votación, asegurando el orden público antes, durante y después de los comicios.