La Universidad de Córdoba ya tiene presencia en seis subregiones del departamento y prepara nuevas sedes y programas para ampliar el acceso de jóvenes a la educación superior.

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El rector, Jairo Miguel Torres Oviedo, le pidió a la gobernación y a la Asamblea Departamental respaldar las reformas a las ordenanzas de estampilla y timbre para financiar la expansión de la institución y el programa ‘Universidad en tu Colegio’.

Unicórdoba/Cortesía

El directivo explicó que la política de regionalización busca que cada subregión de Córdoba cuente con presencia de la universidad para facilitar el acceso a la educación superior a jóvenes de municipios apartados.

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Actualmente, la institución tiene presencia en la subregión de Sabana, con el lugar de desarrollo de Sahagún; en el Bajo Sinú, con el lugar de desarrollo de Lorica; y en el Medio Sinú, con el lugar de desarrollo de Berástegui, en Ciénaga de Oro. También hace presencia en Montería, subregión Centro, y en Montelíbano, en la subregión San Jorge.

A esto se suma la futura llegada de la Universidad al Alto Sinú, con una sede en Tierralta a través de un sistema de aulas modulares que será construido por el Ministerio de Educación.

“El propósito es que los jóvenes de la periferia geográfica tengan acceso a un derecho como es la educación superior”, expresó el profesor Torres Oviedo.

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Señaló además que la meta pendiente es ampliar la cobertura hacia la subregión Costanera y avanzar en la operación de ofertas académicas en la Universidad del Sur, en Montería, un proyecto desarrollado entre la ESAP y la alcaldía de Montería.

La estrategia de expansión también incluye el programa ‘Universidad en tu Colegio’, con el que estudiantes de grado décimo comenzarán formación técnica profesional de Unicórdoba desde las instituciones educativas.

La iniciativa, que ya se desarrolla en varios municipios del departamento, arrancará en el segundo semestre de este año en 23 colegios ubicados en distintas subregiones del departamento.

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Mejorar las estampillas

En una reunión reciente con el gobernador de Córdoba y diputados del departamento el rector de la alma máter pública planteó la necesidad de reformar la ordenanza de estampilla Pro Universidad de Córdoba, debido a que varios municipios aplican recaudos inferiores al 2 % permitido.

“Muchos municipios están llevando ese recaudo al 0,5 %, y eso prácticamente no representa recursos suficientes”, afirmó.

También pidió revisar la ordenanza relacionada con el impuesto de timbre, que actualmente destina un 15 % de sus recaudos a la universidad para sostener la regionalización.

Según explicó, los recursos actuales no alcanzan para financiar nuevas sedes ni el crecimiento del programa ‘Universidad en tu Colegio’.

El rector anunció que ya existe una mesa de trabajo con el Gobierno Departamental y diputados para estudiar las reformas y presentarlas ante la Asamblea.

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Durante el encuentro, Torres Oviedo también expuso las capacidades científicas y académicas de la Universidad de Córdoba para apoyar proyectos estratégicos del departamento.

“Somos un actor del desarrollo y queremos seguir poniendo nuestras capacidades científicas al servicio de Córdoba, para impulsar el desarrollo del departamento desde la educación y el conocimiento científico”, puntualizó el rector.