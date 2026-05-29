Bajo observación médica permanecen tres de los 12 soldados que resultaron heridos tras el atentado terrorista del ELN al Batallón de Infantería Mecanizado N.° 6 Cartagena, en Riohacha, La Guajira, perpetrado en la madrugada de este miércoles 27 de mayo.

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EL HERALDO conoció que los uniformados se encuentran estables, pese a que aún se encuentran internados en la clínica Cedes, en la capital del departamento.

La entidad militar precisó que entre los afectados se encuentran dos suboficiales, siete profesionales y tres regulares.

Como ya es de conocimiento, las autoridades aseguraron que detrás de este acto terrorista se encuentra la estructura ‘6 de diciembre’, del Grupo Armado Organizado (GAO) ELN.

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El mayor general Royer Gómez Herrera, comandante del Ejército Nacional, confirmó que el atentado se ejecutó mediante el lanzamiento de 12 artefactos explosivos, de los cuales solo detonaron tres por suerte y nueve fueron destruidos de manera controlada por unidades antiexplosivos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó que esta acción terrorista es una reacción ante los fuertes golpes que la Fuerza Pública le ha asestado a este cáncer criminal. De igual manera, anunció una recompensa de hasta $200 millones por información que permita la captura de los integrantes del ELN que perpetraron el atentado.

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El atentado

El atentado se registró entre las 12:30 y 1:00 de la madrugada, a cinco minutos del casco urbano, diagonal a la Universidad de La Guajira y cerca del colegio Gimnasio Cerromar y sectores residenciales.

Se conoció que la acción criminal fue ejecutada desde una camioneta tipo 350, a unos 350 o 400 metros, al frente de una vía que se llama Cucurumaná, en la vía Riohacha-Maicao. Este destruyó toda la puesta o la guardia de la base militar, y un cuarto de alistamiento que estaba al lado.