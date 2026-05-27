La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Diovanys Martínez Montero, presunto implicado en el abuso sexual de una menor edad, en Albania (La Guajira).

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Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía evidenciaron que el procesado habría utilizado su condición como docente de la víctima, de 12 años, para hacerle tocamientos íntimos y obligarla a otras prácticas sexuales.

El hombre habría cometido la conducta ilícita en, al menos dos ocasiones en 2024, además intimidó a la víctima con reprobarla si no accedía a sus insinuaciones.

Un fiscal de la Seccional La Guajira le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado. El hombre no aceptó los cargos y fue afectado con medida privativa de la libertad en centro carcelario.

La Policía Nacional capturó a Martínez Montero el pasado 19 de mayo en Maicao (La Guajira), en cumplimiento de una orden judicial.