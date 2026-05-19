La Administración Distrital avanza en la optimización de las redes urbanas de acueducto, una de las intervenciones más importantes en infraestructura hídrica de los últimos años en Riohacha.

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El proyecto contempla más de 5.594 metros de nuevas redes de acueducto, 1.612 acometidas domiciliarias y 883 medidores individuales para mejorar la presión, continuidad y eficiencia del servicio de agua potable en esta capital.

La primera fase de las obras inició en diferentes tramos de la calle 13, entre la avenida Los Estudiantes y la carrera 10, donde actualmente se ejecutan trabajos de excavación, instalación de nuevas tuberías y adecuación de redes hidráulicas. Estas labores permitirán fortalecer sectores que históricamente han presentado baja presión, pérdidas de agua y fallas constantes en el suministro.

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En la zona se instalarán más de 5.500 metros lineales de tubería PVC nueva, distribuidos en tres calibres técnicos: 4.394 metros en diámetro de 3 pulgadas, 679 en 6 pulgadas y 519 en 4 pulgadas. Estos ductos reemplazarán y complementarán redes deterioradas que han sido fuente histórica de pérdidas de agua, baja presión y cortes frecuentes en el suministro.

En total, 1.612 familias recibirán una acometida domiciliaria nueva, 810 en tramos cortos de hasta 3 metros y 802 en tramos de hasta 6 metros; mientras que otras 1.082 viviendas ubicadas en zonas de difícil acceso serán conectadas con extensiones de hasta 10 metros. A esto se suman 883 kits completos de cajilla con medidor individual, lo que permitirá por primera vez a esas familias contar con un sistema de medición eficiente. Las obras contemplan, además, excavaciones en vía pública con reposición de pavimento en zanjas intervenidas y obras civiles complementarias necesarias para el correcto funcionamiento hidráulico del sistema.

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Estas intervenciones se ejecutan con recursos propios de la Administración Distrital y tienen como objetivo optimizar las redes urbanas de acueducto en sectores priorizados de la ciudad. A su vez, complementan los esfuerzos que se desarrollan a través del proyecto “Conéctate con el Agua”, financiado por el Ministerio de Vivienda y el Banco Interamericano de Desarrollo, con el propósito común de fortalecer el sistema de acueducto de Riohacha y mejorar la prestación del servicio.