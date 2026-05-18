Un nuevo atentado sicarial cobró la vida de una persona de sexo masculino en el perímetro urbano de Riohacha, La Guajira.

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Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Jonathan Borgan Córdoba Barragán, de 49 años de edad.

El homicidio se registró en la madrugada de este lunes 18 de mayo, sobre la calle 14 con carrera 3, jurisdicción del barrio La Laguna, en la vía que conduce al municipio de Maicao.

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De acuerdo con la información preliminar suministrada por la Policía, el mencionado se encontraba durmiendo en una hamaca, afuera de una vivienda, cuando llegó un individuo y le propinó un disparo a la altura de la cabeza y huyó del lugar en una motocicleta.

El sonido de la detonación alertó a los residentes del sector, quienes tras encontrar el cuerpo sin vida dieron aviso a las autoridades.

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Minutos después, varias patrullas de la Policía llegaron al lugar para acordonar la escena e iniciaron los actos urgentes.

De igual manera, una avanzada del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial realizó la inspección y traslado del cadáver a la sede de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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Personal de la Sijín y Sipol adelantan las labores para tratar de establecer los móviles del homicidio y la captura de los responsables.

Finalmente, según manifestaron los residentes del sector, la víctima se desempeñaba como pintor, latonero y realizaba oficios varios.