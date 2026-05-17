Cerrejón comunicó este 16 de mayo que rechaza el bloqueo que, desde el pasado lunes 11 de este mismo mes, se mantiene en el kilómetro 142 de la línea férrea, ubicado en el municipio de Uribia, y que ya completa siete días.

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Según la compañía minera, esta acción es realizada por una persona que, tras finalizar su periodo como aprendiz, exige por esta vía su vinculación laboral con la compañía. Adicionalmente, otras personas de la comunidad solicitan que se les permita a sus animales pastorear dentro de las instalaciones de Puerto Bolívar y demandan puestos de trabajo.

A este bloqueo se suma, desde el 14 de mayo, otro en el kilómetro 137 relacionado con un conflicto interno de una comunidad vecina.

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La empresa reitera su rechazo a las vías de hecho como mecanismo de presión. Estas acciones están generando afectaciones a la continuidad del negocio, al transporte de carbón a través de la línea férrea y al suministro de insumos clave para la operación, impactando además el empleo y el desarrollo de La Guajira y del país.

Cabe señalar que, en lo que va del 2026, Cerrejón ha enfrentado 65 bloqueos. La mayoría de estos bloqueos, incluido el actual, han sido de carácter impositivo, es decir, su levantamiento depende exclusivamente de acceder a las exigencias de quienes los promueven.

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Adicionalmente, la compañía hizo un llamado al diálogo respetuoso y al uso de los canales institucionales como el camino adecuado para la resolución de inconformidades, dentro del marco del respeto, la legalidad e invita al levantamiento inmediato del bloqueo.