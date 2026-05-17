La economía colombiana creció un 2,2 % en el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, quedaron varias señales que moderan la lectura del arranque económico por cuenta de la formación bruta de capital que cayó 3 %, la construcción retrocedió 5,4 % y el agro disminuyó 1,4 %, mientras el consumo volvió a aparecer como uno de los principales soportes de la actividad.

El resultado estuvo incluso por debajo del pronóstico que tenía tanto el mercado financiero como el Gobierno, quienes preveían un crecimiento en la economía del 2,5 %.

Un análisis del Grupo Cibest (Bancolombia) indicó que estas cifras apuntan a un posible estancamiento en la actividad económica durante los próximos trimestres.

“El consumo privado sigue siendo el principal motor de crecimiento económico del país, en línea con lo observado en trimestres recientes. No obstante, las cifras confirmaron algunas señales de agotamiento, posiblemente como respuesta al escenario de mayores tasas de interés. Por su parte, el gasto público fue el componente más sólido de la demanda interna al inicio del año, lo que estuvo explicado por una mayor ejecución presupuestal, un incremento en la contratación pública y aumentos en la remuneración de distintos órganos gubernamentales”, expresaron.

Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research para Colombia, sostuvo que la inversión bruta presentó una contracción de -3,0 %, cifra que se explica por una marcada caída en los inventarios (si bien se mantienen en terreno positivo).

Este componente incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y la adquisición menos disposición de objetos valiosos, por lo que funciona como una señal relevante sobre la inversión y la acumulación de activos dentro de la economía.

“Este comportamiento está asociado principalmente a que se cuenta con menor entrada de edificaciones residenciales y no residenciales entrando en los inventarios de productos en proceso”, señaló.

Acto seguido, el economista indicó: “La construcción mantiene un desempeño débil, con una contracción de -5,4 % en el trimestre. En este rubro se destaca el una contracción de edificaciones residenciales y no residenciales del -8,2 %. En contraprestación, las construcciones de obras civiles presentaron un ligero incremento, de 0,6 %, apoyadas en vías férreas y vías secundarias. También se destaca una contracción en el sector agropecuario del -1,4% en el primer trimestre, una importante desaceleración en este sector comparado con el primer trimestre de 2025 (5,8%). En buena medida este resultado estuvo explicado por efectos base en café (contracción de 30,4% v.s. crecimiento de 28,5% un año atrás) y pesca y acuicultura (contracción de -19,5% v.s. crecimiento de 22,4% un año atrás)”.