El crecimiento masivo de la facturación electrónica en Colombia empezó a revelar un nuevo problema para miles de empresas en el país, tras el manejo desorganizado de documentos tributarios digitales.

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En ese sentido, expertos advierten que errores en la gestión documental están generando problemas operativos, pérdidas económicas y riesgos tributarios, pese a que el país avanzó aceleradamente en digitalización y formalización fiscal.

Según datos revelados por la Revista Semana, actualmente más de 1,5 millones de empresas hacen parte del sistema de facturación electrónica colombiano y solo durante 2025 se generaron más de 9.000 millones de documentos electrónicos en el país.

Cabe señalar que la factura electrónica dejó de ser un trámite aislado para convertirse en una operación diaria y permanente dentro de las áreas financieras y contables de las empresas en Colombia, sin embargo, el aumento acelerado de estos documentos digitales incrementó paralelamente los inconvenientes relacionados con pérdidas de información, y por ende el riesgo financiero.

Ante la problemática, comenzaron a expandirse herramientas conocidas como buzones tributarios, que son plataformas digitales diseñadas para centralizar y validar documentos electrónicos bajo estándares exigidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

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Estos sistemas permiten verificar la identidad de emisores, validar automáticamente requisitos legales y organizar información tributaria en un entorno centralizado, a diferencia de un correo electrónico tradicional que no realiza estas funciones.