Unidades del grupo Nacional de Intervención Policial y de Antiterrorismo (Unipol), en coordinación con el Ejército Nacional, lograron la incautación de un millonario cargamento de cigarrillos de contrabando y un arma traumática tipo escopeta en zona rural del municipio de Maicao, La Guajira.

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La primera diligencia se llevó a cabo en la vereda La Paz, luego de que los uniformados recibieran información sobre el presunto transporte de mercancía de contrabando en varios vehículos que se movilizaban por el sector.

Al llegar al lugar los uniformados observaron a tres personas que, al notar la presencia policial, emprendieron la huida dejando abandonados tres vehículos: una camioneta Ford Triton 350, una KIA Sportage y una Toyota Fortuner.

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Durante la verificación realizada por las autoridades fueron halladas 94.500 cajetillas de cigarrillos de las marcas Rumba y Carnival, reconocidas en la región por su ingreso ilegal al país.

En el mismo lugar también fue encontrada un arma traumática tipo escopeta, marca Hedef Arms & Defense, modelo PA 1213, junto a un cartucho calibre 12 percutado. El material incautado fue dejado a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y de la Fiscalía General de la Nación.

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El valor comercial de la mercancía decomisada supera los 912 millones de pesos, mientras que el arma traumática tendría un valor aproximado de 3 millones de pesos.