Con el reloj corriendo de cara al cierre de mayo de 2026, la Nueva EPS activó un plan de contingencia para destrabar la entrega de fármacos en todo el territorio nacional.

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De acuerdo con lo que se conoció en las últimas horas, la entidad selló un pacto financiero y operativo con las firmas Cafam, Disfarma, Colsubsidio y Offimedicas, una medida que busca normalizar el flujo de recursos hacia los proveedores y asegurar de forma inmediata el suministro de recetas para millones de sus afiliados.

El proceso, liderado por el agente interventor de la entidad, Jorge Iván Ospina, se centró en evaluar detalladamente la situación financiera y operativa con los proveedores. Tras estos encuentros, se espera retomar y restablecer hasta en un 97 % la dispensación de medicamentos, una medida que impactará de forma directa a más de 5 millones de usuarios.

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Con respecto a la metodología utilizada para destrabar la situación, Ospina explicó que “consiste en sentarse con los proveedores, revisar las cuentas y construir acuerdos de pago que permitan estabilizar la red”.

El interventor también señaló que la meta de estos acercamientos es robustecer los lazos con los operadores, optimizar los tiempos de desembolso y asegurar la continuidad en el abastecimiento en todo el territorio nacional.

El plan de estabilización de la Nueva EPS cubrirá de forma prioritaria a catorce departamentos y la capital del país

Las mesas de trabajo no solo abordaron la viabilidad financiera, sino también aspectos técnicos y operativos clave para mejorar la calidad en la prestación del servicio.

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Bajo este esquema de compromisos mutuos, la entidad proyecta que la dispensación de medicamentos supere el 95 % al cierre de mayo de 2026.

Esta normalización del servicio farmacéutico se sentirá con fuerza en regiones neurálgicas del país. Las zonas que registrarán este avance incluyen a los departamentos de Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Cesar, Tolima, Caldas, La Guajira, Antioquia y Cundinamarca, sumado a la operación en Bogotá.

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Más allá de las regiones inicialmente priorizadas, el convenio contempla beneficios financieros estratégicos. Los recursos liberados o reinvertidos mediante este pacto se destinarán a otros gestores farmacéuticos, incrementando la capacidad de respuesta general de la EPS, que hoy cuenta con una base total de más de 11 millones de afiliados.

Al respecto, el agente interventor enfatizó el alcance global de la medida al afirmar que “el esfuerzo no solo se concentrará en estas zonas, el compromiso será llegar a la normalización en la atención y la entrega efectiva en todo el país”.

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Este avance en las negociaciones representa un alivio directo para miles de ciudadanos que padecen enfermedades crónicas, patologías de alto costo o que se encuentran bajo tratamientos permanentes, quienes dependen del acceso oportuno a sus fórmulas médicas.

Finalmente, la Nueva EPS reiteró su voluntad de mantener la búsqueda de soluciones conjuntas que promuevan una atención enfocada en el bienestar de su población afiliada.