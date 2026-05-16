En el marco de la conmemoración de su 58° aniversario, la Capitanía de Puerto de Barranquilla destacó sus resultados en las operaciones portuarias del Caribe colombiano.

La Capitanía notificó que, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, se registraron 1.450 arribos de buques al puerto de Barranquilla, de los cuales 450 correspondieron a buques graneleros, equivalentes al 31 % del tráfico marítimo total.

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Otros de los principales hitos alcanzados durante este periodo es la estabilidad operacional del canal de acceso al puerto, que completa tres años consecutivos manteniendo un calado por encima de los 10 metros, resultado del trabajo técnico y científico desarrollado por la Oficina Hidrográfica de Barranquilla, mediante 449 levantamientos batimétricos y un número equivalente de análisis para evaluar la diferencia en la profundidad del canal de acceso.

“Este esfuerzo ha permitido garantizar condiciones seguras y eficientes para la navegación, respaldadas además por la elaboración permanente de productos hidrográficos especializados para la planificación y toma de decisiones marítimas”, indicaron en el comunicado.

En materia de seguridad marítima y protección de la vida humana en el mar, la Autoridad Marítima Colombiana aseguró que fortaleció los controles operacionales y dispositivos de vigilancia en playas y zonas costeras del departamento del Atlántico.

Con estas acciones, un total de 7.169 pasajeros se movilizaron mediante 600 zarpes registrados durante las temporadas altas de mitad de año 2025, Semana de Receso, fin de año 2025-2026 y Semana Santa 2026, sin reportes de siniestros ni emergencias marítimas.

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Por otra parte, a través de los drones se ha optimizado la supervisión de actividades en el mar y zonas costeras, anticipar riesgos y robustecer la capacidad de respuesta institucional.

Asimismo, la Señalización Marítima del Río Magdalena ejecutó cerca de 400 mantenimientos a las ayudas a la navegación, garantizando el óptimo funcionamiento del sistema y la seguridad de las embarcaciones que transitan el canal de acceso al puerto de Barranquilla.