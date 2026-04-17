La Policía incautó 62 kilogramos de clorhidrato de cocaína que pretendían ser enviados hacia Bélgica, en un operativo adelantado en el puerto de Barranquilla, en el marco de la estrategia Esmeralda Plus.

De acuerdo con las autoridades, el estupefaciente fue hallado oculto en los sistemas de refrigeración de dos contenedores, una modalidad utilizada por organizaciones criminales para evadir los controles portuarios. La detección fue posible gracias al uso de escáneres de alta precisión y a la labor de los uniformados encargados de la inspección.

El director de Antinarcóticos, William Castaño Ramos, señaló que con esta operación se evitó la distribución de aproximadamente 155 mil dosis en territorio europeo.

“Hemos logrado frenar la exportación a través del puerto de Barranquilla de 62 kilos de clorhidrato de cocaína que pretendían ser enviados hacia Bélgica, ocultos en sistemas de refrigeración para evadir los controles. Esto evita que más de 155 mil dosis lleguen a las calles de Bélgica. Nuestro compromiso con Colombia y el mundo es cerrarle el paso al narcotráfico”, afirmó el oficial.

Según estimaciones oficiales, el cargamento tendría un valor cercano a 1,9 millones de dólares en el mercado internacional, lo que representa un golpe a las finanzas del Grupo Armado Organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, al que se le atribuiría la propiedad del alijo.

Las autoridades destacaron que la incautación no solo impacta las economías ilegales, sino que también evita que la sustancia circule por rutas internacionales y llegue a distintos países de Europa.

La Policía reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de control en puertos y corredores estratégicos, con el fin de interrumpir las cadenas de tráfico de estupefacientes y afectar las estructuras criminales asociadas a este delito.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico a través de la Línea Antidrogas 167, bajo estricta reserva.