La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó este jueves la captura de un hombre por el delito de receptación en el municipio de Galapa. Este sujero sería integrante de un grupo delincuencial dedicado al hurto de vehículos de carga.

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La detención se produjo en el marco de la ofensiva de la Policía, a través de unidades de investigación criminal, contra el hurto a vehículos y autopartes, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el procedimiento se llevó a cabo en una finca ubicada en la vereda El Anón del municipio de Galapa, donde hicieron efectiva la captura de alias Pater, a quien le fue incautada un arma de fuego tipo escopeta traumática, con seis cartuchos.

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Durante el operativo también fueron incautados un vehículo tipo furgón desmontado, una cabina de furgón y un remolque de almacenamiento.

“Asimismo, se hallaron múltiples placas correspondientes a vehículos que habían sido desarmados, evidenciando la actividad ilegal relacionada con la comercialización de autopartes”, detalló la Policía en un comunicado.

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Se estableció que algunos de los vehículos recuperados habían sido hurtados los días 1 y 13 de abril en curso, en la avenida Circunvalar con calle 40 de Barranquilla y en el sector conocido como la Sexta Entrada del municipio de Malambo.

Las investigaciones dan cuenta de que este grupo criminal empleaba la modalidad de falso servicio para cometer los robos de vehículos.

“Contactaban a sus víctimas a través de medios digitales o telefónicos. Posteriormente, en puntos estratégicos, las intimidaban con armas de fuego o las inducían a consumir bebidas que les generaban estado de somnolencia, facilitando así el hurto de los automotores”, explicaron las autoridades.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó que este resultado evidencia el trabajo articulado de las autoridades para combatir de manera frontal el hurto en todas sus modalidades y reiteró que se continuarán intensificando las acciones operativas para garantizar la seguridad y protección del patrimonio de los ciudadanos.

Por último, invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo o actividad sospechosa a través de la línea 165 del GAULA o la línea contra el crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.