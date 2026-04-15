En la noche del martes 14 de abril fue asesinada una pareja dentro de una vivienda en la urbanización Mundo Feliz del municipio de Galapa, Atlántico.

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Las víctimas mortales fueron identificadas como Sharith Paola Martínez Galvis, de 19 años, y Keivin Eliécer Orozco Orozco, de 28, quienes eran pareja sentimental.

De acuerdo con los primeros reportes del hecho, sujetos armados llegaron hasta la vivienda en la que residían Martínez y Orozco, ubicada en la carrera 33A con calle 22, y abrieron fuego contra ellos.

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Sharith Paola Martínez Galvis, quien fue impactada con arma de fuego en la región temporal, pómulo, brazo, muslo y pierna, murió en el lugar de los hechos.

Mientras que Keivin Eliécer Orozco Orozco, impactado en la región pectoral, en una mano y una pierna, alcanzó a ser trasladado al hospital de Galapa, pero murió debido a la gravedad de las heridas.

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Las autoridades indicaron que, según información preliminar, el joven era integrante de la banda delincuencial ‘los Pepes’ e hijo de alias Ñia, jefe de zona. Este dato está siendo verificado por los investigadores.